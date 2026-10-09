Instituto empató 2-2 con Boca en un partidazo en Córdoba y sigue soñando en grande

FOTO: "La Gloria" y "El Xeneize" quedaron a mano en un duelo intenso.

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Instituto y Boca empataron 2 a 2 en un partido por la fecha 12 del Torneo Clausura de fútbol, jugado este viernes a la noche en el estadio Mario Alberto Kempes.

Los goles fueron anotados por Fernando Alarcón y Jonathan Galván, para el equipo cordobés, mientras que el ecuatoriano Enner Valencia y el uruguayo Miguel Merentiel marcaron para Boca.

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Con este resultado, Instituto se mantiene como líder de la Zona A, con 26 puntos, y Boca suma 21 unidades.

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Las alarmas para Boca las encendió Paredes, quien entró en el segundo tiempo y debió salir reemplazado tras una molestia muscular.

En la próxima fecha, Boca recibirá a Talleres, el viernes 16 de octubre a las 21.30 en “La Bombonera”. Por su parte, la Instituto jugará contra Defensa y Justicia ese mismo día más temprano, a las 19, en condición de visitante.

Transmisión de Cadena 3

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