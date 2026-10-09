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Instituto empató 2-2 con Boca en un partidazo en Córdoba y sigue soñando en grande

Fue en el Kempes por la fecha 12 de la Zona A. “La Gloria” estuvo en ventaja dos veces con goles de Alarcón y Galván. “El Xeneize” niveló el marcador con tantos de Valencia y Merentiel. El equipo albirrojo sigue puntero.  

09/10/2026 | 21:30Redacción Cadena 3

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"La Gloria" y "El Xeneize" quedaron a mano en un duelo intenso.

FOTO: "La Gloria" y "El Xeneize" quedaron a mano en un duelo intenso.

"La Gloria" y "El Xeneize" quedaron a mano en un duelo intenso.

FOTO: "La Gloria" y "El Xeneize" quedaron a mano en un duelo intenso.

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Instituto y Boca empataron 2 a 2 en un partido por la fecha 12 del Torneo Clausura de fútbol, jugado este viernes a la noche en el estadio Mario Alberto Kempes.

Los goles fueron anotados por Fernando Alarcón y Jonathan Galván, para el equipo cordobés, mientras que el ecuatoriano Enner Valencia y el uruguayo Miguel Merentiel marcaron para Boca.

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Con este resultado, Instituto se mantiene como líder de la Zona A, con 26 puntos, y Boca suma 21 unidades. 

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Las alarmas para Boca las encendió Paredes, quien entró en el segundo tiempo y debió salir reemplazado tras una molestia muscular.

En la próxima fecha, Boca recibirá a Talleres, el viernes 16 de octubre a las 21.30 en “La Bombonera”. Por su parte, la Instituto jugará contra Defensa y Justicia ese mismo día más temprano, a las 19, en condición de visitante.

Transmisión de Cadena 3

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Lectura rápida

¿Qué resultado se dio en el partido entre Instituto y Boca?
El partido terminó en empate 2 a 2.

¿Quiénes anotaron los goles?
Los goles fueron anotados por Fernando Alarcón y Jonathan Galván para Instituto, y Enner Valencia y Miguel Merentiel para Boca.

¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se jugó el viernes por la noche.

¿Dónde se llevó a cabo el encuentro?
El encuentro se llevó a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes.

¿Cuál es la posición de Instituto y Boca en la tabla?
Instituto es líder de la Zona A con 26 puntos, y Boca suma 21 unidades.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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