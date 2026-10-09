Pánico en Panamá: un fuerte terremoto de 7,6 sacudió el país y hay alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7,6, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), sacudió Panamá este viernes 9 de octubre y provocó escenas de pánico en la capital. El movimiento ocurrió alrededor de las 12.56, hora local —14.56 en Argentina—, y también se sintió en distintas ciudades de Colombia.

El USGS informó inicialmente una magnitud de 8, pero poco después corrigió la cifra a 7,6. En la capital panameña, cientos de personas salieron de los edificios, según constató la agencia de noticias AFP. Hasta el momento, no se reportaron víctimas fatales.

El epicentro se ubicó en las cercanías de Pitaloza Arriba, una localidad del corregimiento de La Pitaloza, en el distrito de Los Pozos, provincia de Herrera, en el centro sur de Panamá.

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Los primeros reportes difundidos en Colombia consignaron una magnitud de 7,9. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) calificó el movimiento como superficial y, en uno de sus boletines iniciales, informó una profundidad de 33 kilómetros.

En departamentos colombianos como Chocó y Antioquia, usuarios de redes sociales reportaron que percibieron el temblor y describieron "momentos de angustia". El episodio ocurrió dos meses después del terremoto del 10 de agosto, que alcanzó una magnitud de 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 103 kilómetros.

Tras el sismo en Panamá, el Centro de Alerta por Tsunamis de Estados Unidos emitió una alerta por un posible tsunami.

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Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia informó a través de X que la Dirección General Marítima (Dimar) evaluó la posible amenaza y concluyó que no existe peligro de tsunami para la costa pacífica colombiana. El reporte tomó como referencia la ubicación del sismo a 61 kilómetros de Las Tablas, Panamá.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a las próximas comunicaciones oficiales y seguir sus recomendaciones.

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De acuerdo a un reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá el sismo fue de 7.0, profundidad de 10 kilómetros y localizado en Panamá a 39km al oeste de Tonosí. https://t.co/qLZ9U6E0Tc — La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026

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Imágenes de daños en el hotel Dos Continentes de Penonomé, luego del temblor de 7.2 grados. https://t.co/xANp7L2RvE — La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026

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Videos de daños en estructuras en Penonomé luego del temblor de 7.2 grados. https://t.co/DS0Vg4ql1I — La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026

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Gabriela Silva, una cordobesa que vive en Panamá desde hace 20 años, debió bajar 15 pisos por las escaleras con su perro para evacuar el edificio donde reside, después del fuerte terremoto registrado este viernes. Estaba en su departamento cuando comenzaron a moverse las ventanas y las lámparas.

"Fue una situación muy fea. Se sintió cómo se movían las ventanas y las lámparas. Una situación nunca vista ni sentida", describió en diálogo con Cadena 3.

Ante la sacudida, reunió lo indispensable y salió de su vivienda. "Lo único que atiné fue a agarrar a mi perro, la llave del apartamento, buscar el celular y evacuar los 15 pisos por las escaleras", relató.

Al momento de la entrevista, Silva permanecía junto a otros evacuados en un parque, a la espera de poder regresar. Según contó, después del movimiento principal se habían percibido réplicas leves.

La cordobesa explicó que en Panamá reciben instrucciones sobre cómo actuar ante estas situaciones y que esa preparación también alcanza a los alumnos de las escuelas. Ese conocimiento, señaló, les permitió seguir el procedimiento de evacuación.

Su hijo estaba en el colegio cuando ocurrió el terremoto. Los estudiantes salieron al patio y permanecían allí bajo el cuidado de la institución, mientras su esposo se dirigía a buscarlo. Silva agregó que el temblor también se había sentido con fuerza en el lugar donde se encontraba su marido.

"Todos estamos preparados para este tipo de situaciones en el tema de evacuación", expresó.

Consultada sobre el estado de las construcciones, afirmó que el edificio donde vive está preparado para movimientos sísmicos y que, hasta ese momento, se encontraba bien. También indicó que no se habían registrado colapsos entre los inmuebles de su entorno, incluidos algunos edificios antiguos de cuatro pisos.

Sobre las consecuencias del terremoto, aclaró que al momento de la conversación no había visto noticias de heridos ni de daños graves en la ciudad. Mencionó, sin embargo, que había recibido información sobre pequeños derrumbes en casas y edificios del interior del país, mientras aguardaban las actualizaciones.

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Imágenes del puente Centenario mientras se registraba el temblor de 7.2 grados. https://t.co/mhcXfnm9Vl — La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026

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Silva recordó que Panamá había registrado sismos de magnitud importante en años anteriores, aunque remarcó que este se había sentido con una fuerza que no había experimentado antes. Al comparar la situación con el terremoto ocurrido en Colombia, agradeció que, según la información disponible entonces, las consecuencias no hubieran sido mayores.

Sobre el cierre de la entrevista, Gabriela llevó tranquilidad a sus familiares en Córdoba. Contó que sus padres y hermanos viven en barrio Jardín, cerca de la cancha de Talleres, y que son hinchas del club.

"Que se queden todos tranquilos. Estoy en comunicación con ellos, así que estamos todos bien, gracias a Dios", aseguró.

Entrevista de Raúl Monti y Geo Monteagudo.