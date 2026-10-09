A casi un año de la muerte de Tomás Molina, sus padres denuncian la falta de avances

A pocos días de cumplirse un año de la muerte de Tomás Molina, sus padres volvieron a manifestarse frente a los Tribunales de Santa Fe para reclamar justicia y cuestionar la falta de avances en la investigación. El joven, de 21 años, murió el 11 de octubre de 2025 tras ser atropellado por un camión en la intersección de avenida Peñaloza y Alberti, en la zona norte de la ciudad.

Desde entonces, Nancy Oviedo y Pablo Molina mantienen el pedido de que se esclarezcan las circunstancias del siniestro y se determinen las responsabilidades correspondientes. Sin embargo, aseguran que, a casi un año de la tragedia, todavía no obtuvieron respuestas concretas y que existen medidas pendientes para avanzar en la causa.

“Tenemos más de 10 testigos, pero nadie citó a los testigos. No, nadie, nada. Está en la nada. En la nada misma”, expresó Nancy Oviedo, quien manifestó su preocupación por el estado de la investigación y cuestionó que, según sostiene, las personas que podrían aportar información sobre lo ocurrido todavía no hayan sido convocadas a declarar.

La madre de Tomás también apuntó contra la continuidad del conductor involucrado al volante y advirtió sobre el riesgo de que pueda protagonizar otro siniestro. “Necesitamos nosotros hacer justicia”, afirmó, al tiempo que reconoció sus pocas expectativas respecto de una eventual condena ejemplar.

“Sabemos que esta Justicia no le va a dar una condena ejemplar ni nada por el estilo. Pero que esta persona no siga manejando, matando gente”, sostuvo Oviedo, en un reclamo que combina el pedido de respuestas judiciales con la preocupación por la seguridad vial.

La familia también había señalado la existencia de registros fílmicos que, según indicó en anteriores declaraciones, podrían contribuir a reconstruir la mecánica del choque. En ese contexto, insiste en que se analicen las pruebas disponibles y se escuche a quienes puedan aportar información para determinar cómo ocurrió el hecho.

Pero detrás de la búsqueda de justicia también está el dolor de una familia que intenta sobrellevar la ausencia de un hijo. Durante la manifestación, Nancy puso en palabras el sufrimiento que atraviesa desde aquella jornada y describió una pérdida que, aseguró, no puede explicarse con palabras.

“Yo siempre digo que uno hasta que no le toca no lo puede sentir, no lo puede expresar. Perder un hijo, como se dice, no hay palabras”, expresó. Y agregó: “Te morís con tu hijo. Te morís constantemente día a día con tu hijo. Hasta tenés el miedo de algún día despertar y no recordar su voz”.

Por su parte, Pablo Molina también había manifestado públicamente su dolor y calificado lo ocurrido como un “asesinato”, una expresión que refleja la postura de la familia frente a la tragedia. Ambos sostienen que el caso debe avanzar y que la muerte de Tomás no puede quedar sin una respuesta judicial.

Informe de Emiliano Guardia.