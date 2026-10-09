Un bestseller de Volkswagen se vuelve eléctrico: estreno mundial del nuevo ID. Tiguan

El nuevo SUV versátil del segmento mediano, uno de los de mayor volumen, reemplaza a los modelos ID.4 e ID.5. El principal rasgo distintivo del ID. Tiguan es su exterior completamente rediseñado, que le otorga la presencia de un vehículo perteneciente a un segmento superior.

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Esta impresión continúa en un interior de notable calidad. Los materiales utilizados representan un importante salto cualitativo y se complementan con una configuración del puesto de conducción completamente renovada e intuitiva. Por primera vez, el nuevo SUV estará disponible con una pantalla para el acompañante. El ID. Tiguan completamente eléctrico, llegará al mercado a comienzos de 2027 al mercado europeo y convivirá con el actual Tiguan, disponible con motorizaciones nafteras, diésel e híbridas.

El nuevo ID. Tiguan.

Thomas Schäfer, CEO de la marca Volkswagen, responsable del Brand Group Core y miembro del Consejo de Administración del Grupo, señaló: “El Tiguan es nuestro modelo más vendido a nivel mundial, y los ID.4 e ID.5 se encuentran entre nuestros vehículos eléctricos de mayor éxito. El ID. Tiguan reúne estas dos historias de éxito. Un diseño puro y seguro, con la presencia de un vehículo de un segmento superior, un manejo intuitivo y, gracias a MEB+, una autonomía de hasta 600 kilómetros: un nuevo punto de referencia para nuestros SUV eléctricos fabricados en Alemania. Junto con el Tiguan de Wolfsburg, el ID. Tiguan de Emden conforma uno de los dúos de SUV más sólidos de Europa”.

Autonomía de hasta 600 km y capacidad máxima de remolque de 2.000 kg. Volkswagen ofrecerá el ID. Tiguan en tres niveles de potencia: una versión con tracción trasera de 140 kW (190 CV) y batería de 58 kWh, una versión con tracción trasera de 210 kW (286 CV) y batería de 77 kWh, y una variante 4MOTION con tracción integral de 220 kW (299 CV), también equipada con una batería de 77 kWh. Dependiendo de la potencia y de la capacidad de la batería, la autonomía según el ciclo WLTP alcanzará hasta 600 km.

Al mismo tiempo, el modelo se destaca por su gran versatilidad para el uso cotidiano: la capacidad de remolque es de hasta 1.800 kg con la batería de 58 kWh y alcanza los 2.000 kg con la batería de 77 kWh. Además, incorpora un “frunk” o baúl delantero con 32 litros de capacidad de almacenamiento y un baúl trasero con un volumen de hasta 534 litros.

Funcional, confortable o deportivo: el ID. Tiguan estará disponible en cuatro versiones de equipamiento: Trend, Life, Style y R-Line.

Evolución visible en todos los aspectos.

Volkswagen ha incorporado de manera específica las necesidades y solicitudes de sus clientes al desarrollo del nuevo ID. Tiguan, implementando numerosas mejoras y tecnologías avanzadas.

Un claro ejemplo es la nueva configuración del cockpit. Entre sus principales novedades se encuentra una pantalla de 12 pulgadas para el acompañante, con una diagonal de 30,5 cm. Es la primera vez que esto se ofrece en un Volkswagen europeo.

También son nuevas la pantalla de 10 pulgadas para el conductor, denominada Digital Cockpit y con una diagonal de 25,4 cm, y la pantalla central de infoentretenimiento de 15 pulgadas, con una diagonal de 38,1 cm.

En combinación con la pantalla del acompañante, genera una superficie digital continua que abre una nueva experiencia especialmente para quien ocupa el asiento delantero derecho, permitiéndole disfrutar de contenidos de infoentretenimiento, información y juegos sin distraer al conductor.

Esto es posible porque la pantalla no resulta visible desde la posición del conductor, gracias a una función de privacidad similar a la de los filtros utilizados en las pantallas de las computadoras portátiles. En el modo privacidad, el acompañante también puede escuchar el sonido a través de auriculares Bluetooth vinculados.

El ID. Tiguan incorpora un nuevo lenguaje de diseño.

Uno de los valores fundamentales de Volkswagen es ofrecer un diseño superior y atemporal. El nuevo ID. Tiguan encarna plenamente esta filosofía.

El lenguaje de diseño Pure Positive ejerce una gran influencia sobre el exterior del modelo: el diseño crossover de líneas más suaves de sus predecesores da paso a una estética SUV más robusta y con una marcada presencia visual. Las líneas precisas y las superficies firmemente esculpidas refuerzan la sensación de solidez y calidad. Como resultado, el nuevo modelo transmite la presencia de un vehículo del segmento premium.

Además, con el ID. Tiguan, Volkswagen vuelve a incorporar las clásicas manijas exteriores de las puertas de tipo tirador.

Calidad de nivel premium.

El interior también se destaca por un diseño claro y de alta calidad, controles intuitivos, una percepción premium y una atmósfera acogedora en todos los sentidos.

Esta sensación se ve reforzada por elegantes efectos de iluminación. La combinación de diseño, materiales y una cuidada selección de colores da lugar a un ambiente que remite al de un vehículo perteneciente a un segmento superior.

Manejo intuitivo.

Volkswagen implementó una lógica de funcionamiento clara en todo el ID. Tiguan. De esta forma, funciones importantes vuelven a estar disponibles mediante botones físicos y se han ubicado en el interior allí donde el usuario espera encontrarlas de manera intuitiva.

El sistema de climatización es un claro ejemplo: sus funciones básicas ahora se controlan a través de una barra de botones situada en la consola central.

Otro ejemplo son los mecanismos interiores de apertura de las puertas, optimizados ergonómicamente para adaptarse perfectamente a la mano. En esta zona, del lado del conductor, también se rediseñó el panel de control integrado en la puerta para los cuatro levantavidrios eléctricos.

El ajuste del volumen del sistema de audio y el cambio de emisora o pista se realizan principalmente mediante un controlador de acceso intuitivo situado en la consola central.

En la parte delantera se encuentran dos puntos de carga inductiva compatibles con el estándar Qi2. Los anillos magnéticos integrados posicionan y aseguran con precisión los smartphones compatibles sobre las superficies de carga.

Otra de las novedades es el volante multifunción, que vuelve a incorporar botones físicos en lugar de controles táctiles.

Nuevas visualizaciones “Retro”.

A pesar del fuerte foco puesto en la funcionalidad, el ID. Tiguan también incorpora elementos pensados para aportar un componente más lúdico a la experiencia. Un ejemplo son las nuevas visualizaciones “Retro”, desarrolladas específicamente para este modelo.

Cuando el conductor activa la pantalla “Retro” mediante el botón “View” del volante multifunción, en el Digital Cockpit aparecen los icónicos instrumentos azules y rojos del Golf IV.En esta configuración, a la izquierda se muestra un velocímetro de diseño clásico y, a la derecha, un cuentarrevoluciones estilizado. Este último no indica las revoluciones del motor sino el flujo de energía del sistema de propulsión, funcionando como indicador de potencia.

Por primera vez, también será posible personalizar la correspondiente vista “Retro” de la pantalla central de infoentretenimiento.

El conductor podrá elegir entre seis modelos Volkswagen, presentados dentro de un garaje virtual: Golf I, Golf II Country, Golf IV, Tiguan I, Race Touareg y Beetle.

Tecnologías innovadoras y equipamiento opcional.

El nuevo ID. Tiguan estará disponible con modernos sistemas de asistencia, conducción y confort.

Entre ellos se incluye de serie la función de conducción con un solo pedal, que permite una fuerte desaceleración utilizando únicamente el pedal del acelerador, y el nuevo Connected Travel Assist que, entre otras funciones, permite realizar cambios de carril asistidos en autopistas y detener automáticamente el ID. Tiguan ante semáforos en rojo.

Asimismo, dentro del equipamiento opcional se ofrecerán elementos de confort como asientos delanteros con regulación eléctrica y funciones de masaje, memoria y ventilación, además de un sistema de sonido premium Harman Kardon con una potencia de 480 watts y techo solar panorámico.

Pensado hasta el último detalle.

Una funcionalidad práctica y flexible es la Digital Key, que permite desbloquear, bloquear y poner en marcha el vehículo utilizando un smartphone compatible.

La llave digital también puede transferirse a familiares, amigos o colegas. A través de la aplicación de Volkswagen puede compartirse fácilmente mediante mensaje de texto, servicios de mensajería o correo electrónico.

Otra solución inteligente y práctica es el PowerSocket para Vehicle-to-Load. Este adaptador se conecta directamente a la toma de carga del ID. Tiguan y permite alimentar todo tipo de dispositivos eléctricos, desde parrillas eléctricas hasta bicicletas eléctricas.

La preventa del ID. Tiguan comenzará en Alemania y en numerosos países europeos el 13 de octubre, con precios desde 42.695 euros.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo. Fuente: Prensa Volkswagen Argentina