Tristán Suárez va por un paso decisivo hacia la final del ascenso en la Primera Nacional
Este sábado, Tristán Suárez, líder de la Zona B, se enfrenta a Colegiales para acercarse a la final por el ascenso. El encuentro se jugará a las 15 en el Estadio de Colegiales.
FOTO: Tristán Suárez viene de igualar sin goles contra Quilmes.
Buenos Aires, 9 octubre (NA) -- Tristán Suárez se medirá este sábado ante Colegiales, en el marco de la trigésimo tercera fecha de la Primera Nacional. La intención del equipo es lograr una victoria que lo posicione casi en la final por el ascenso.
El encuentro está previsto para las 15 en el Estadio de Colegiales y será transmitido por LPF Play. El árbitro designado para este partido es Bryan Gustavo Ferreyra.
Tristán Suárez llega como líder de la Zona B con 58 puntos, superando por dos a su perseguidor, Temperley. El club tiene la esperanza de ascender por primera vez en su historia a la máxima categoría del fútbol argentino.
A pesar de estar en la cima, el "Lechero", dirigido por José María Martínez, atraviesa un momento complicado, ya que solo ha conseguido una victoria en sus últimos cinco encuentros, con cuatro empates sin goles.
Por otro lado, Colegiales necesita un buen resultado, ya que actualmente ocupa el octavo lugar en la Zona B y un mal desempeño podría dejarlo fuera de los puestos de Reducido.
En la Zona A, el líder es Ferro, que acumula 61 puntos, tres por delante de su inmediato perseguidor, Deportivo Morón.
El domingo, Ferro jugará a las 17 contra Central Norte de Salta, mientras que Deportivo Morón se enfrentará a Estudiantes de Caseros a las 15:30.
En la zona de descenso, los equipos que se encuentran en riesgo son San Miguel, Acassuso y Chacarita, mientras que Güemes de Santiago del Estero ya no tiene posibilidades de salvación.
El cronograma y horarios de la fecha 33 de la Primera Nacional
Sábado 10/10:
- Colegiales - Tristán Suárez a las 15
- Almagro - Chacarita a las 15:30
- Quilmes - Agropecuario a las 16
- Midland - Atlético Rafaela a las 16:30
Domingo 11/10:
- Atlanta - San Martín de Tucumán a las 15
- Deportivo Madryn - Chaco For Ever a las 15
- Defensores de Belgrano - Acassuso a las 15:30
- Almirante Brown - San Miguel a las 15:30
- Estudiantes de Caseros - Deportivo Morón a las 15:30
- Gimnasia y Esgrima de Jujuy - Gimnasia y Tiro de Salta a las 16
- Temperley - Nueva Chicago a las 16
- Patronato - Güemes de Santiago del Estero a las 16
- Central Norte de Salta - Ferro a las 17
- Mitre de Santiago del Estero - Colón de Santa Fe a las 17
- Deportivo Maipú - San Martín de San Juan a las 17
- Ciudad de Bolívar - San Telmo a las 19:30
Lunes 12/10:
- Racing de Córdoba - Los Andes a las 17
- All Boys - Godoy Cruz a las 19
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué equipo juega este sábado?
Tristán Suárez se enfrenta a Colegiales.
¿Cuál es el objetivo de Tristán Suárez?
Lograr un triunfo que lo acerque a la final por el ascenso.
¿Dónde se llevará a cabo el partido?
En el Estadio de Colegiales.
¿Qué hora comienza el partido?
A las 15 horas.
¿Qué posición ocupa Tristán Suárez en su zona?
Es líder de la Zona B con 58 puntos.
[Fuente: Noticias Argentinas]