Estudiantes belgas se movilizan al estilo francés: 200 detenidos en Valonia y Bruselas

FOTO: La protesta estudiantil de Francia tuvo eco en Bélgica.

Buenos Aires, 9 octubre (NA) — Estudiantes de colegios secundarios de Bélgica se unieron a las protestas de sus pares en Francia y salieron a las calles para manifestarse, según reportes de medios internacionales.

El movimiento estudiantil, que ha cobrado gran relevancia especialmente en Lieja, ha llevado a la detención de 200 personas desde el 1 de octubre, afectando principalmente a Valonia y, en menor medida, a Bruselas, donde la educación es gestionada por la Comunidad Francesa de Bélgica, como indica el sitio RFI.

El sistema educativo enfrenta un importante déficit presupuestario que ha provocado recortes en diversos sectores, incluyendo el educativo, según la información de la radio francesa, consultada por la Agencia Noticias Argentinas.

Sin embargo, aunque el movimiento de los estudiantes franceses ha tenido un impacto significativo en el país vecino y pudo haber inspirado la movilización de los estudiantes belgas, el informe aclara que la analogía se detiene ahí.

En Bélgica, el movimiento tiene resonancia únicamente en la parte francófona del país, donde la crisis educativa es más prolongada.

Las demandas de los estudiantes belgas no coinciden completamente con las de sus contrapartes en Francia, salvo en el reclamo por el deterioro de algunos centros educativos.

En Valonia y Bruselas, tanto los colegios privados como los ateneos públicos se ven afectados por las medidas de austeridad. La indignación comenzó a aumentar en primavera, aunque en ese momento fueron principalmente los maestros quienes se movilizaron, lo que resultó en la suspensión de clases en numerosas escuelas secundarias.

Entre el cuerpo docente, la protesta surge por la incorporación de dos horas adicionales de clase sin incremento salarial, mientras que entre los estudiantes se deben considerar diversos factores.

Los alumnos han manifestado su descontento por los recortes en las comidas gratuitas y los materiales escolares.

Además, han denunciado el incremento de la "matrícula", que ha llegado a 1.200 euros para más de la mitad de los futuros estudiantes.

Este aumento de casi 400 euros también implica la pérdida del pase de transporte público, que pasó de 12 euros anuales para menores de 26 años a 180 euros.