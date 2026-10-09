Los reyes de España rendirán homenaje a migrantes en Ceuta y pernoctarán en la ciudad

Los reyes de España Felipe VI y Letizia llevarán a cabo un homenaje en un cementerio musulmán de Ceuta en memoria de las personas que perdieron la vida en el mar el 30 y 31 de julio, durante el intento de ingreso de más de 70.000 migrantes provenientes de Marruecos. Los monarcas pernoctarán en esta ciudad autónoma el 13 de octubre y, al día siguiente, se trasladarán a Melilla, según informaron fuentes del Palacio de la Zarzuela.

Se estima que al menos 88 personas murieron en el intento de alcanzar Ceuta, aunque diversas ONG afirman que la cifra asciende a 141 fallecidos.

En visitas anteriores, tanto el rey Alfonso XII en 1877 como Alfonso XIII se hospedaron en barcos anclados en el puerto de Ceuta. En contraste, el rey emérito Juan Carlos I regresó en 2007 para pasar la noche en la península ceutí.

La agenda de la Casa Real contempla que Felipe y Letizia participen en un acto ecuménico en el cementerio musulmán de Sidi Embarek, en homenaje a los migrantes fallecidos en el mar. Posteriormente, se dirigirán al Parador de Ceuta, donde mantendrán un encuentro con representantes de la sociedad civil local. A las 19.30, el rey pronunciará un discurso que dará cierre a la primera jornada de este viaje oficial, antes de partir hacia Melilla al día siguiente.

Además, el 12 de octubre, Felipe y Letizia invitarán a miembros de la sociedad civil de Ceuta y Melilla a una recepción en el Palacio Real de Madrid, en el marco de la Fiesta Nacional, que se celebrará tras el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas. Este gesto recuerda el que realizaron el año pasado con alcaldes y afectados por la DANA en 2024, así como con los afectados por el volcán de La Palma.