FOTO: El hospital psiquiátrico de Pity Álvarez recomienda no asistir a su juicio por riesgo de salud

Buenos Aires, 9 de octubre (NA) -- El hospital psiquiátrico Solar Colonial, donde está internado Cristian "Pity" Álvarez, emitió un comunicado sobre su posible participación en el juicio por el homicidio de Cristian Díaz. La institución alertó que su presencia podría poner en riesgo su salud mental, especialmente debido a "el componente paranoide de su cuadro de base".

A su vez, el hospital pidió estar eximido de responsabilidad penal en caso de que no se siga esta recomendación y se produzca un deterioro en la salud del artista.

En el documento presentado a las autoridades pertinentes, se expone que, tras la evaluación del cuerpo médico forense, se determinó que el paciente debe continuar su proceso judicial penal, lo que implica su participación activa durante la internación.

La institución manifestó su preocupación por el bienestar psíquico del paciente, buscando su estabilización y compensación. Por ello, consideraron que Álvarez no debería interrumpir su tratamiento ni ser influenciado por factores externos que pongan en peligro su estabilidad.

En este sentido, el hospital recomendó de manera rotunda que, mientras dure su internación, el cantante no participe en audiencias, interrogatorios o traslados, ya que estas situaciones podrían atentar contra su bienestar y el de otros.

El escrito continúa señalando que exponer al paciente en este estado agudo es "rotundamente contraindicado desde el punto de vista terapéutico-asistencial". Además, se mencionó que aún presenta indicadores de riesgo para sí mismo y para terceros.

Los profesionales mostraron una gran inquietud por la exposición a situaciones hostiles, como interrogatorios o presión mediática, que podrían agravar su estado de salud. Definieron la situación de Álvarez como "aguda" y advirtieron que la exposición a un ambiente adverso podría desencadenar un agravamiento de su sintomatología.

El texto también hace referencia a los antecedentes de salud mental del músico, que incluyen el abandono de su tratamiento psicofarmacológico y el consumo de sustancias psicoactivas, lo que generó conductas desorganizadas, aumentando durante su proceso penal.

Por último, el hospital solicitó la intervención inmediata del Juzgado de Familia que supervisa su internación y del juzgado civil involucrado en su capacidad jurídica, para que se respete el criterio del equipo terapéutico y se evite la desestabilización del cantante. Si su pedido no es considerado, pidieron ser eximidos de cualquier responsabilidad médica, penal o civil derivada de una posible descompensación durante las audiencias.