El Festival de Jesús María ya vendió más de 15.000 entradas: cuáles son las noches más elegidas

FOTO: El festival de Jesús María celebra 60 años con el Chaqueño Palavecino

El Festival de Jesús María ya vendió 15.302 entradas para su 61ª edición, que se realizará del 7 al 17 de enero de 2027 en el Anfiteatro José Hernández, según informó la organización.

La jornada con mayor demanda es la del viernes 15 de enero, cuya grilla reúne al Chaqueño Palavecino, Las Voces de Orán, Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu, La K’onga, La Pepa Brizuela y Caravana Catucha.

En segundo lugar se ubica el sábado 16 de enero, cuando Soledad celebrará sus 30 años en Jesús María. Esa noche también actuarán Nahuel Pennisi, Paquito Ocaño, Damián Córdoba, Angelo Aranda, Simón Aguirre y Los Cantores del Alba.

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El tercer puesto corresponde al miércoles 13 de enero, con las presentaciones de Los Tekis, Q’ Lokura, Ke Personajes, La Clave Trío, El Caporalazo, con Willy Campero, y La Cruzada. La organización no detalló la cantidad de localidades vendidas para cada fecha.

Las entradas generales y las plateas pueden adquirirse a través de PaseShow o de manera presencial en las boleterías del festival, ubicadas en Cleto Peña 82, en Jesús María. La atención es los martes y jueves, de 18 a 21.

Para las compras por internet, la organización anunció opciones de financiación de seis cuotas sin interés con Banco Macro y tres o seis cuotas sin interés con Bancor. Las demás promociones y alternativas de pago pueden consultarse al momento de adquirir las localidades.

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