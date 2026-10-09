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El Festival de Jesús María ya vendió más de 15.000 entradas: cuáles son las noches más elegidas

Las generales y las plateas pueden adquirirse a través de PaseShow o de manera presencial en las boleterías del festival. La 61ª edición se realizará del 7 al 17 de enero de 2027.

09/10/2026 | 12:50Redacción Cadena 3

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El festival de Jesús María celebra 60 años con el Chaqueño Palavecino

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El Festival de Jesús María ya vendió 15.302 entradas para su 61ª edición, que se realizará del 7 al 17 de enero de 2027 en el Anfiteatro José Hernández, según informó la organización.

La jornada con mayor demanda es la del viernes 15 de enero, cuya grilla reúne al Chaqueño Palavecino, Las Voces de Orán, Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu, La K’onga, La Pepa Brizuela y Caravana Catucha.

En segundo lugar se ubica el sábado 16 de enero, cuando Soledad celebrará sus 30 años en Jesús María. Esa noche también actuarán Nahuel Pennisi, Paquito Ocaño, Damián Córdoba, Angelo Aranda, Simón Aguirre y Los Cantores del Alba.

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El tercer puesto corresponde al miércoles 13 de enero, con las presentaciones de Los Tekis, Q’ Lokura, Ke Personajes, La Clave Trío, El Caporalazo, con Willy Campero, y La Cruzada. La organización no detalló la cantidad de localidades vendidas para cada fecha.

Las entradas generales y las plateas pueden adquirirse a través de PaseShow o de manera presencial en las boleterías del festival, ubicadas en Cleto Peña 82, en Jesús María. La atención es los martes y jueves, de 18 a 21.

Para las compras por internet, la organización anunció opciones de financiación de seis cuotas sin interés con Banco Macro y tres o seis cuotas sin interés con Bancor. Las demás promociones y alternativas de pago pueden consultarse al momento de adquirir las localidades.

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Lectura rápida

¿Qué evento se menciona en el artículo? El artículo menciona el Festival de Jesús María.

¿Cuántas entradas se han vendido hasta ahora? Se han vendido 15.302 entradas.

¿Cuándo se llevará a cabo el festival? El festival se realizará del 7 al 17 de enero de 2027.

¿Dónde se llevará a cabo el festival? El festival se llevará a cabo en el Anfiteatro José Hernández.

¿Qué opciones de financiación se ofrecen para las entradas? Se ofrecen seis cuotas sin interés con Banco Macro y tres o seis cuotas sin interés con Bancor.

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