Del garaje a Chile: Circularis, la empresa cordobesa que exporta durmientes de plástico reciclado

FOTO: De un garaje a los trenes de Chile: el recorrido de Circularis, una empresa de Monte Cristo.

Circularis, una empresa familiar con planta en Monte Cristo que transforma residuos plásticos en productos industriales, comenzó a entregar durmientes ferroviarios en Chile y prepara cotizaciones para México, luego de instalar sus piezas en la Argentina desde 2023.

En diálogo con Cadena 3, Franco Frola, CEO y cofundador de la firma, explicó que el proyecto nació en el garaje de la casa familiar y aclaró que la iniciativa original fue de su padre, Raúl, quien ya trabajaba en el rubro.

"Más que una idea mía, fue de mi papá, Raúl, que empezó con todo esto", señaló. Contó que, junto con su hermano y su madre, continuaron el emprendimiento y acompañaron su crecimiento hasta convertirlo en una fábrica.

Uno de sus desarrollos más destacados son los durmientes ferroviarios de plástico reciclado, que ganaron visibilidad en una feria internacional y ofrecen mayor resistencia y durabilidad que las piezas de madera tradicionales.

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"Ya venimos instalando durmientes en Argentina desde 2023 y recientemente empezamos a hacer algunas entregas en Chile", afirmó Frola. Según explicó, la empresa busca consolidarse como una alternativa para el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.

El empresario vinculó esa oportunidad con las necesidades productivas del país. "Entendemos que el crecimiento de la producción de un país depende en gran medida de la infraestructura que tiene", sostuvo, y destacó el papel del transporte ferroviario: a medida que crece su utilización, también aumenta la demanda de proveedores para mantener las vías.

La adjudicación de un concurso internacional de Belgrano Cargas y Logística fue un punto de inflexión. Frola indicó que ese proyecto está en sus últimas etapas y permitió ampliar la fabricación. "Eso nos dio el empujón para poder industrializar el producto y darle volumen", resumió.

Actualmente, Circularis participa en licitaciones de otras empresas ferroviarias y realiza cotizaciones para clientes privados. En ese marco, Frola mencionó una convocatoria de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para una obra.

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FOTO: Instalación de durmientes sintéticos en Monte Cristo (Foto: Circularis)

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El peso de los durmientes varía según las características de las vías. En la Argentina, la diversidad de trochas obligó a desarrollar piezas de distintas medidas, que pesan entre 60 y 100 kilos.

Los modelos que la firma vende en Chile y los que cotiza para México son más pesados: alcanzan entre 120 y 130 kilos, porque responden a otros tipos de trocha utilizados en el mercado internacional.

La expansión al exterior tiene dos etapas. Primero, la empresa busca validar el producto y su aceptación entre los usuarios ferroviarios, como ocurre actualmente en Chile, donde Frola aseguró que la respuesta es muy buena.

Si los contratos, que suelen corresponder a proyectos de largo plazo, alcanzan un volumen suficiente, el siguiente paso es instalar capacidad de producción en ese destino.

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"El objetivo primero es validar el mercado, validar con los usuarios el producto", explicó. Luego, la intención es "fabricar de forma local con los residuos de ese lugar", para que los materiales recuperados se conviertan en infraestructura destinada a la misma región.

El crecimiento de Circularis también se apoyó en la vinculación con instituciones científicas y académicas. Frola mencionó el trabajo con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Centro Nacional de Desarrollo e Innovación Ferroviaria (CENADIF), la Universidad Nacional de Córdoba, el Conicet y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Además, destacó un proyecto con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para irradiar plásticos y mejorar sus propiedades mecánicas. Esas articulaciones permitieron ampliar los equipos y sumar conocimientos al desarrollo industrial.

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FOTO: Entrega de durmientes sintéticos. (Foto: Circularis)

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La materia prima llega a través de un circuito de recuperación que incluye residuos de unos 60 municipios, cooperativas, empresas de reciclaje e industrias.

En algunos casos, Circularis retira y compra materiales de descarte en industrias y empresas. En otros, trabaja con municipios y cooperativas que recuperan residuos posconsumo, provenientes de la clasificación que realizan las personas en sus hogares.

Las cooperativas y las empresas de reciclaje separan esos residuos por material y venden a Circularis las categorías que utiliza en sus procesos. Las restantes se destinan a otros operadores.

Durante la entrevista, Frola contó que la empresa cumplía 14 años de trayectoria y reconoció que, al comenzar, la familia no imaginaba que llegaría a exportar durmientes para trenes.

Con el tiempo, la firma amplió su equipo e incorporó socios externos a la familia. Para el empresario, esos cambios fueron positivos, aunque el recorrido también estuvo atravesado por dificultades.

"Nos costó muchísimo", admitió. Señaló que emprender tiene aspectos favorables y otros complejos, y cuestionó que en las redes sociales se muestre solamente el lado exitoso de esos procesos.

Al ser consultado sobre si considera que hay una Argentina posible, respondió: "Sí, claro que sí". Y añadió: "Creo que tenemos que ir con esperanza para trabajar. Hay muchas cosas para mejorar, pero siempre para adelante y siempre hay algo posible".

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Entrevista de Guillermo López.