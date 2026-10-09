Paso Cristo Redentor: anuncian la reapertura solo para el transporte de cargas

FOTO: La frontera entre Argentina y Chile se activa nuevamente

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Las coordinaciones de Argentina y Chile anunciaron la reapertura del paso internacional Cristo Redentor exclusivamente para el transporte de cargas, con un operativo previsto desde las 17 de este viernes 9 de octubre.

La medida busca descomprimir la espera de más de 3.000 camiones que aguardan cruzar hacia los puertos del Pacífico, en medio del frío extremo en alta montaña.

La circulación se organizará en tres franjas:

• Viernes 9, de 17 a 23.59: únicamente desde Argentina hacia Chile.

• Sábado 10, de 0 a 7: únicamente desde Chile hacia Argentina.

• Sábado 10, desde las 7: habilitación en ambos sentidos, siempre exclusiva para el transporte de cargas.

Los vehículos particulares y el transporte de pasajeros continuarán restringidos. La operación quedará sujeta a las condiciones meteorológicas y de transitabilidad en la cordillera.

Informe de Laura Carbonari.