Paso Cristo Redentor: anuncian la reapertura solo para el transporte de cargas
El esquema prevé circulación en ambos sentidos desde las 7 del sábado. Los vehículos particulares y el transporte de pasajeros seguirán restringidos. La operación dependerá del clima.
09/10/2026 | 17:18Redacción Cadena 3
FOTO: La frontera entre Argentina y Chile se activa nuevamente
-
Audio. Reabrieron el túnel Cristo Redentor para camiones desde Argentina hacia Chile por frío extremo
Panorama Federal
Las coordinaciones de Argentina y Chile anunciaron la reapertura del paso internacional Cristo Redentor exclusivamente para el transporte de cargas, con un operativo previsto desde las 17 de este viernes 9 de octubre.
La medida busca descomprimir la espera de más de 3.000 camiones que aguardan cruzar hacia los puertos del Pacífico, en medio del frío extremo en alta montaña.
La circulación se organizará en tres franjas:
• Viernes 9, de 17 a 23.59: únicamente desde Argentina hacia Chile.
• Sábado 10, de 0 a 7: únicamente desde Chile hacia Argentina.
• Sábado 10, desde las 7: habilitación en ambos sentidos, siempre exclusiva para el transporte de cargas.
Los vehículos particulares y el transporte de pasajeros continuarán restringidos. La operación quedará sujeta a las condiciones meteorológicas y de transitabilidad en la cordillera.
Informe de Laura Carbonari.
Lectura rápida
¿Qué se reabre en la frontera? Se reabre el túnel Cristo Redentor exclusivamente para transportes de cargas.
¿Quiénes están coordinando la operación? Las coordinaciones de Argentina y Chile.
¿Cuándo se habilita la circulación? A partir de las 17 horas y el sábado 10 de octubre en horarios específicos.
¿Dónde se lleva a cabo esta operación? En el túnel Cristo Redentor en la frontera entre Argentina y Chile.
¿Por qué se reabre el túnel? Para descomprimir los más de 3.000 camiones que esperan cruzar hacia los puertos del Pacífico.