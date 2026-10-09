Facundo Moyano y Candela Arizaga celebran su amor en Madrid pese a las restricciones en Argentina

Buenos Aires, 9 de octubre (NA) -- A pesar de la restricción perimetral vigente en Argentina, el sindicalista Facundo Moyano y la influencer Candela Arizaga se encontraron en Madrid, donde las leyes argentinas no aplican. Este reencuentro se produce en un contexto de rumores de infidelidad y tensiones en su relación, que habían permanecido separados por un tiempo debido a la situación legal que enfrenta Moyano.

En sus redes sociales, la pareja compartió varias imágenes que confirman su reconciliación. Moyano, en una de sus publicaciones, expresó su amor con la frase: "Antes roto que doblarme, antes muero que dejarte", reflejando su compromiso a pesar de las adversidades.

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Candela, por su parte, respondió a su publicación con un mensaje cariñoso: "Qué hombre hermoso que tengo, te amo mucho, Theriancito". Además, compartió un video con momentos juntos, mostrando la conexión que han mantenido a lo largo de los meses.

La influencer también utilizó sus redes para manifestar su descontento por la situación que les impide estar juntos en Argentina. "Hace 2 meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país. Hablan de tal denuncia la cual nunca existió. De 20 testigos, uno solo dijo que yo manifesté que hubo violencia", afirmó, dejando claro su malestar ante las acusaciones que rodean su relación.

En este contexto, Moyano le obsequió a Arizaga una pieza de joyería, la cual ella lució con orgullo, simbolizando su amor y la superación de las dificultades. El regalo fue presentado en una elegante caja de terciopelo, añadiendo un toque romántico a su reencuentro en Europa.

Sin embargo, mientras la pareja disfruta de su amor en España, en Argentina el ex diputado se enfrenta a una causa legal por un incidente confuso ocurrido en su departamento en Belgrano, que incluye acusaciones de violencia de género y privación ilegítima de la libertad de Arizaga. Esta situación genera un trasfondo complicado para la pareja, que intenta mantener su relación a flote en medio de la tormenta mediática.