Boom turístico en las sierras de Córdoba: los valles proyectan ocupación casi plena para el finde XL
Las reservas hoteleras rozan el 100% en Calamuchita y superan el 80% en Punilla y Traslasierra. Grandes fiestas populares y eventos deportivos impulsan la llegada masiva de visitantes.
09/10/2026 | 11:48Redacción Cadena 3
FOTO: La fiesta del alfajor en La Falda, uno de los eventos turísticos en Córdoba
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Córdoba se encamina a registrar un fin de semana largo con un altísimo nivel de ocupación turística en sus principales valles, impulsado por una nutrida agenda de fiestas nacionales, competencias deportivas y eventos culturales.
De acuerdo con los primeros relevamientos de las secretarías de turismo locales, varios destinos de la provincia proyectan trabajar a capacidad casi completa.
El Valle de Calamuchita encabeza las cifras de reservas en el territorio provincial. Villa General Belgrano —que celebra una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza— junto a La Cumbrecita y Los Reartes registran picos de ocupación que superan el 98%, acompañados por un intenso movimiento hacia Santa Rosa, Villa Yacanto, Rumipal y Embalse.
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Por su parte, el Valle de Punilla sostiene proyecciones muy favorables. Villa Carlos Paz ya sobrepasa el 80% en reservas hoteleras debido a la afluencia del turismo estudiantil, un certamen nacional de patinaje y eventos de ciclismo. Hacia el norte del valle, La Falda supera el 80% con el inicio de la Fiesta Nacional del Alfajor, mientras que Capilla del Monte alcanza el 85% gracias a la Expo Conciencia y Energía.
En tanto, el Valle de Traslasierra muestra un panorama positivo encabezado por San Javier y Yacanto con un 70% de reservas iniciales, sumado al flujo constante que se aguarda en localidades tradicionales como Mina Clavero, Nono, Villa Cura Brochero y Villa de las Rosas. La combinación de buen tiempo y propuestas de gastronomía y naturaleza prevé un gran impacto económico para el sector turístico cordobés durante los próximos días.
Lectura rápida
¿Qué se espera para el fin de semana en Córdoba? Se espera un alto nivel de ocupación turística en los principales valles de la provincia.
¿Quiénes realizan los relevamientos de ocupación? Las secretarías de turismo locales son las encargadas de los relevamientos.
¿Dónde se registran las mayores ocupaciones? El Valle de Calamuchita lidera las reservas, especialmente en Villa General Belgrano.
¿Cómo se presenta el Valle de Punilla? Presenta proyecciones favorables con más del 80% de ocupación en Villa Carlos Paz.
¿Por qué se prevé un gran impacto económico? La combinación de buen tiempo y eventos culturales y gastronómicos atraerá a más turistas.