FOTO: Asesinan a un hombre de 39 años a balazos en Rosario y los atacantes huyen en moto

Buenos Aires, 9 octubre (NA) -- Un hombre de 39 años fue asesinado a disparos este jueves por dos delincuentes en la zona oeste de la ciudad santafesina de Rosario.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 en la calle Larralde al 2800, en el barrio Godoy, donde la víctima, identificada como Pablo Damián Godoy, fue atacada por dos hombres que circulaban a bordo de una moto.

Según informó el matutino La Capital, Godoy, que se encontraba en su vehículo utilitario al momento del crimen, falleció como consecuencia de los impactos de arma de fuego antes de ser trasladado a un hospital de la zona.

La Policía de Investigaciones (PDI) recibió la denuncia en el 911, concurrieron al lugar, incautaron seis vainas servidas y no lograron detener a los supuestos agresores ya que se dieron a la fuga en la motocicleta.

Se supo que Godoy sufrió una situación similar en 2019 cuando también intentaron matarlo cerca del cruce de la avenida Circunvalación y Rivarola.

El personal de salud lo trasladó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) por una lesión en su pierna derecha.

Tras el asesinato perpetrado en la zona oeste de Rosario, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) quedó a cargo de la investigación, mientras continúa la búsqueda de los presuntos responsables.