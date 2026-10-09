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Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este viernes 9 de octubre

Este viernes 9 de octubre, Santa Fe presenta un clima fresco con lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 12° y 14°. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 85%.

09/10/2026 | 12:16Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Santa Fe experimenta condiciones de light rain, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 14°, lo que indica que el clima se siente fresco. La humedad es alta, alcanzando el 85%, y la visibilidad es de 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el sur, lo que contribuye a la sensación de frescura en el ambiente. La presión atmosférica se encuentra en 1017 hPa.

El clima hoy viernes 9 de octubre

Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 14°. Las condiciones de light rain continuarán a lo largo del día, lo que puede afectar las actividades al aire libre. La humedad alta y el viento moderado también son factores a tener en cuenta. La visibilidad se mantendrá en niveles óptimos, permitiendo una buena circulación en la ciudad.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe presentan un clima variable. Para el sábado 10 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 19°, con light rain en el pronóstico. El domingo 11 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 10° y 21°, con few clouds. El lunes 12 de octubre, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 19°, con overcast clouds. Para el martes 13 de octubre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 20°, con broken clouds. Finalmente, el miércoles 14 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 22°, con light rain nuevamente en el pronóstico.

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