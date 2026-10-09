Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este viernes 9 de octubre

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No se registran alertas meteorológicas vigentes para la provincia de

Ahora

En este momento, el estado del cielo enes de, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 15°. La humedad se encuentra en un 82%, lo que genera un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el sur.

El clima hoy viernes 9 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 17°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán a lo largo del día, por lo que se recomienda llevar paraguas. La humedad alta y el viento suave pueden hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo habitual.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica: el sábado 10 de octubre, mínima de 13° y máxima de 16°, con lluvia ligera; el domingo 11 de octubre, mínima de 14° y máxima de 21°, con nubes cubiertas; el lunes 12 de octubre, mínima de 15° y máxima de 19°, con lluvia ligera; y el martes 13 de octubre, mínima de 14° y máxima de 15°, con lluvia moderada.