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Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este viernes 9 de octubre

Este viernes 9 de octubre, Tucumán presenta un clima fresco con lluvias ligeras. La temperatura oscilará entre 14° y 17°. Se recomienda precaución al salir debido a la humedad y el viento.

09/10/2026 | 12:27Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: lluvias ligeras y temperaturas frescas para hoy

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas vigentes para la provincia de Tucumán.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de light rain, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 15°. La humedad se encuentra en un 82%, lo que genera un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el sur.

El clima hoy viernes 9 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 17°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán a lo largo del día, por lo que se recomienda llevar paraguas. La humedad alta y el viento suave pueden hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo habitual.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica: el sábado 10 de octubre, mínima de 13° y máxima de 16°, con lluvia ligera; el domingo 11 de octubre, mínima de 14° y máxima de 21°, con nubes cubiertas; el lunes 12 de octubre, mínima de 15° y máxima de 19°, con lluvia ligera; y el martes 13 de octubre, mínima de 14° y máxima de 15°, con lluvia moderada.

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