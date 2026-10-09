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Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este viernes 9 de octubre

Este viernes 9 de octubre, Salta presenta un clima templado con temperaturas que oscilarán entre 11° y 19°. Se espera cielo parcialmente nublado y vientos suaves durante la jornada.

09/10/2026 | 12:32Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Salta en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta muestra nubes dispersas, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 68%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el noreste y la presión atmosférica se mantiene en 1013 hPa.

El clima hoy viernes 9 de octubre

Para este viernes 9 de octubre, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo mayormente nublado, con posibilidad de algunas lluvias ligeras. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación de bochorno. El viento será suave, contribuyendo a un ambiente templado durante la tarde.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Salta es el siguiente: el sábado 10 de octubre se espera una mínima de 10° y una máxima de 13°, con lluvias ligeras. El domingo 11 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima alcanzará los 18°, con cielo nublado. Para el lunes 12 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 22°, con lluvias ligeras. Finalmente, el martes 13 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 16°, con lluvias moderadas.

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