Un nuevo estudio publicado en JNeurosci demostró que las diferencias en la actividad cerebral de las personas con autismo son mucho más amplias de lo que se había pensado. La investigación, liderada por Dorit Kliemann y James Traer de la Universidad de Iowa, analizó cómo las respuestas cerebrales varían entre adultos con trastorno del espectro autista (TEA) y aquellos sin autismo.

El equipo utilizó datos de imágenes cerebrales recolectados previamente en la Universidad de Indiana y en Caltech mientras los participantes veían películas de diferentes géneros, como animación, acción, comedia romántica y thrillers de Alfred Hitchcock.

Los investigadores entrenaron un modelo computacional para identificar conexiones entre la actividad cerebral y diversos elementos de las películas, incluyendo sonidos, información visual y señales sociales más complejas. Este modelo logró predecir con éxito la actividad en múltiples sistemas cerebrales.

Kliemann subrayó que este enfoque podría mejorar la comprensión de las dificultades sociales asociadas con el TEA, afirmando que "el modelo computacional nos permitió buscar respuestas cerebrales robustas a muchos aspectos diferentes de los complejos contextos dinámicos en las películas".

Al comparar las respuestas cerebrales promedio entre los dos grupos, los investigadores encontraron que el modelo predecía la actividad en diferentes sistemas cerebrales con un éxito similar tanto en adultos con TEA como en aquellos sin esta condición. Sin embargo, al examinar las respuestas individuales dentro de cada grupo, emergió un panorama diferente: la actividad cerebral entre adultos con TEA mostró una variabilidad considerablemente mayor, con individuos que se apartaron más de la media de su grupo.

Esta mayor variabilidad se observó en casi todos los sistemas cerebrales analizados, siendo particularmente pronunciada en la red de regiones cerebrales involucradas en el procesamiento de información social.

Repensando el estudio del autismo

Muchos enfoques existentes para comprender y tratar el TEA se basan en comparaciones entre promedios grupales. Los investigadores sugieren que estos métodos pueden pasar por alto diferencias significativas entre individuos, y que es necesario un cambio de perspectiva.

Traer expresó: "Nos sorprendió la similitud de los promedios grupales. Los resultados sugieren que debemos centrarnos en entender los detalles de las respuestas cerebrales individuales. ¿Cómo y por qué difieren?".

Kliemann añadió que "identificar subgrupos dentro del TEA puede ayudarnos a construir una comprensión más precisa de la condición y a desarrollar formas de brindar apoyo adaptado a cada individuo".

El equipo planea investigar más a fondo cómo, dónde y cuándo las diferencias en la actividad cerebral se corresponden con variaciones individuales en comportamientos asociados con el TEA.

La Sociedad para la Neurociencia es la organización más grande del mundo dedicada al estudio del cerebro y el sistema nervioso, establecida en 1969 y con casi 35,000 miembros en más de 95 países.