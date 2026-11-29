ISLAMABAD (AP) — El ejército de Pakistán comunicó el domingo su decisión de enviar tropas a Arabia Saudí con el objetivo de reforzar sus defensas, en respuesta a los ataques perpetrados por los hutíes de Yemen. En un comunicado oficial, el ejército indicó que las tropas actuarán dentro del territorio saudí, en conformidad con los acuerdos de cooperación en defensa que existen entre ambas naciones.

No obstante, el ejército no especificó cuántos soldados serán enviados, ni detalló sus asignaciones, la duración del despliegue o la fecha prevista de llegada a Arabia Saudí. Este movimiento se da en un contexto en el que Arabia Saudí, un aliado estratégico de Estados Unidos en la región, ha enfrentado creciente presión desde el inicio de la guerra con Irán en febrero, tras ataques estadounidenses e israelíes contra la República Islámica.

Desde hace más de diez años, el reino se enfrenta a los hutíes en el marco de la guerra civil de Yemen, apoyando al gobierno reconocido internacionalmente. Sin embargo, los hutíes han logrado tomar el control de las áreas más pobladas del país, incluyendo Saná. En los últimos meses, han intensificado sus ataques contra embarcaciones en el mar Rojo, coincidiendo con su mayor avance territorial en años, lo que les ha permitido arrebatar el control de la costa del mar Rojo a las fuerzas progubernamentales.

Este avance, junto al cierre de un importante oleoducto saudí, ha fortalecido la capacidad de los hutíes para afectar las exportaciones de petróleo del reino, lo que ha incrementado los precios del combustible a nivel global y otorgado mayor influencia a Irán en la región. El anuncio de Islamabad se produjo dos días después de que funcionarios de defensa y militares de Pakistán, Turquía y Arabia Saudí se reunieron en Islamabad para reafirmar su apoyo a Riad, en el marco de un acuerdo trilateral que establece que un ataque a uno de los miembros será considerado como un ataque a los tres.

Los tres países también coincidieron en la importancia de realizar esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones en la región. Pakistán, Arabia Saudí y Turquía firmaron el Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca el 7 de agosto, descrito por las naciones como un pacto defensivo, sin estar dirigido contra ningún estado en particular. Islamabad ha reiterado que este acuerdo no está orientado contra ningún país, incluido Irán.

El comunicado emitido el domingo reitera el compromiso de Pakistán de proteger las dos mezquitas más sagradas del islam, ubicadas en La Meca y Medina. Según el ejército, el despliegue de tropas fortalecerá las capacidades defensivas de Arabia Saudí ante "preocupaciones de seguridad emergentes". Se afirma que las tropas cumplirán sus funciones dentro del territorio saudí, en línea con los compromisos establecidos en los acuerdos de defensa.

Este despliegue se produce después de que los tres países se reunieron en Riad el mes pasado y acordaron implementar sus compromisos de defensa colectiva, que incluyen planes para el despliegue rápido de fuerzas y equipo militar a Arabia Saudí. El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Muhammad Asif, había manifestado anteriormente que su país utilizaría "cualquier medio disponible" para proteger al reino de los ataques hutíes. Además, Pakistán está promoviendo esfuerzos diplomáticos con naciones como Qatar para facilitar que Estados Unidos e Irán reanuden negociaciones para poner fin a su conflicto, habiendo negociado un acuerdo provisional entre ambas partes en junio.