FOTO: Fuerzas israelíes matan a un palestino en Cisjordania y otras noticias de Oriente Medio

Fuerzas israelíes abatieron a disparos a un hombre en la ocupada Cisjordania. El ejército afirmó que el sujeto trató de desarmar a un soldado y que otro soldado resultó herido en el enfrentamiento.

El incidente ocurrió en el poblado de Madama, donde el Ministerio de Salud palestino identificó a la víctima como Hikmat Mohammed Faraj, de 62 años. El ejército israelí reportó que un soldado mató a un hombre durante una operación en esa área, pero no confirmó la identidad del fallecido ni respondió a consultas sobre si se trataba de Faraj.

Según la versión del ejército, los soldados ingresaron a un edificio desde el cual les habían arrojado piedras. En medio de la confusión, un hombre intentó arrebatar el fusil a un soldado, lo que resultó en que el arma se disparara, hiriendo a otro soldado. Posteriormente, las fuerzas israelíes abatieron al sujeto.

En Gaza, la violencia también se intensificó. Un ataque israelí cobró la vida de un palestino el domingo y dejó varios heridos en Jabaliya, en el norte de la ciudad. Funcionarios de salud del Hospital Shifa confirmaron el deceso y los heridos, mientras que el ejército israelí declaró que el objetivo del ataque era un "militante", sin ofrecer más detalles o pruebas.

Este ataque se suma a una larga serie de incidentes en Gaza, donde los enfrentamientos y bombardeos israelíes han sido casi diarios desde hace más de un año, a pesar de un frágil acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás. Recientemente, Médicos Sin Fronteras condenó un ataque que resultó en la muerte de dos hombres que trabajaban como vigilantes en una de sus clínicas en la región.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, Israel ha sido acusado de causar la muerte de más de 1.700 palestinos, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, que es parte del gobierno dirigido por Hamás, pero cuyas cifras son consideradas generalmente fiables por la comunidad internacional.