Un equipo de investigadores de la Icahn School of Medicine en el Mount Sinai ha realizado un descubrimiento que podría transformar el tratamiento de lesiones nerviosas y de la médula espinal. Identificaron una proteína que actúa como un freno molecular, limitando la capacidad de las neuronas para regenerarse tras sufrir daños. Esta investigación, publicada en la revista Nature, ofrece nuevas esperanzas para quienes sufren discapacidades permanentes debido a lesiones nerviosas.

El estudio reveló que la proteína denominada receptor de hidrocarburos arílicos (AHR) suprime la capacidad de las neuronas dañadas para reconstruir sus conexiones. Al bloquear esta proteína, los científicos lograron promover la regeneración de nervios y restaurar tanto el movimiento como la sensibilidad en ratones con lesiones.

Las neuronas, responsables de transmitir señales eléctricas, utilizan fibras largas llamadas axones para comunicarse entre el cerebro, la médula espinal, los músculos y los órganos sensoriales. Cuando estos axones se dañan, la restauración de las conexiones es crucial para recuperar funciones perdidas. Sin embargo, las neuronas en mamíferos adultos tienen una capacidad limitada para regenerar sus axones, especialmente en el cerebro y la médula espinal, lo que provoca que lesiones graves puedan resultar en discapacidades duraderas.

Los investigadores encontraron que AHR juega un papel central en decidir si una neurona dañada prioriza su protección o la reconstrucción de sus conexiones. Según Hongyan Zou, MD, PhD, profesor de Neurocirugía y Neurociencia en el Mount Sinai y autor principal del estudio, "cuando las neuronas se lesionan, deben lidiar con el estrés mientras intentan regenerar sus axones". AHR actúa como un freno que desvía a las neuronas hacia la gestión del estrés en lugar de la reconstrucción de conexiones dañadas.

Los experimentos demostraron que la activación de AHR restringe el crecimiento de los axones. Sin embargo, al eliminar genéticamente AHR de las neuronas o utilizar fármacos para inhibir su actividad, se observó que las fibras nerviosas dañadas regeneraban de manera más efectiva. Esta mejora no solo se limitó al crecimiento de las fibras nerviosas, sino que también se tradujo en una recuperación significativa del movimiento y la sensibilidad en ratones con lesiones en la médula espinal o nervios periféricos.

Los estudios adicionales explicaron por qué las neuronas dañadas actúan de esta manera. Tras una lesión, AHR activa mecanismos de protección que ayudan a las células nerviosas a mantener la proteostasis, es decir, el correcto plegamiento y funcionamiento de las proteínas, evitando la acumulación de proteínas dañadas o anormales dentro de las células. Aunque este sistema defensivo ayuda a las neuronas a soportar el estrés de la lesión, limita la producción de nuevas proteínas necesarias para reconstruir los axones dañados.

Inhibir AHR cambia las prioridades de las neuronas lesionadas. En lugar de concentrarse principalmente en gestionar el estrés celular, las células aumentan la producción de proteínas y activan vías biológicas que fomentan el crecimiento de las fibras nerviosas. Los científicos también descubrieron que esta respuesta regenerativa depende de otra proteína llamada HIF-1a, que regula la actividad de los genes involucrados en el metabolismo, la adaptación celular y la reparación de tejidos.

La investigación representa un paso significativo hacia el desarrollo de tratamientos que fomenten la auto-reparación del sistema nervioso. Un aspecto prometedor es que varios fármacos diseñados para inhibir AHR ya están en ensayos clínicos para otras enfermedades, lo que podría proporcionar un punto de partida para investigar tratamientos para lesiones nerviosas y de la médula espinal. Sin embargo, aún queda un camino por recorrer antes de que este enfoque pueda ser probado o utilizado de manera segura en pacientes con lesiones neurológicas.

El equipo del Mount Sinai planea investigar tanto fármacos que bloqueen AHR como enfoques de terapia génica que reduzcan selectivamente su actividad en neuronas. Los investigadores esperan determinar si liberar este freno molecular puede mejorar aún más la regeneración de las fibras nerviosas y la recuperación funcional después de lesiones en la médula espinal, accidentes cerebrovasculares y otras condiciones neurológicas.