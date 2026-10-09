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Newell's y su nueva dupla central: Cabrera y Carrizo jugarían juntos por primera vez como titulares

La lesión de Lautaro Giannetti obligaría a Kudelka a modificar la defensa para visitar a Gimnasia de Mendoza este lunes, desde las 18.30, por el Torneo Clausura.

09/10/2026 | 08:51Redacción Cadena 3 Rosario

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Cabrera y Carrizo, jugadores de Newell's.

FOTO: Cabrera y Carrizo, jugadores de Newell's.

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Newell’s se prepara para visitar a Gimnasia de Mendoza el próximo lunes y Frank Kudelka trabaja en la defensa para cubrir la baja de Lautaro Giannetti. El zaguero sufrió una lesión muscular en el partido ante Lanús y estará ausente en los próximos encuentros.

Ante esa situación, Bruno Cabrera gana terreno para ocupar su lugar y formar la dupla central junto a Lucas Carrizo. Si se confirma la variante, ambos jugarán por primera vez como titulares en la zaga rojinegra. Nicolás Goitea, que se recuperó de una hernia inguinal, también volvió a estar a disposición del cuerpo técnico, aunque por ahora Kudelka se inclina por Cabrera.

La Lepra viajará a Mendoza para enfrentar al Lobo el lunes desde las 18.30, por una nueva fecha del Torneo Clausura. Kudelka tendrá más prácticas antes del partido para terminar de definir la formación, en un encuentro en el que buscará sostener el funcionamiento defensivo del equipo.

Lectura rápida

¿Qué equipo visitará a Gimnasia de Mendoza?
Newell’s visitará a Gimnasia de Mendoza.

¿Quién es el entrenador de Newell’s?
El entrenador de Newell’s es Frank Kudelka.

¿Qué jugador está ausente por lesión?
Lautaro Giannetti estará ausente por una lesión muscular.

¿A qué hora se jugará el partido?
El partido se jugará el lunes a las 18.30.

¿Qué busca Kudelka en el partido?
Kudelka busca sostener el funcionamiento defensivo del equipo.

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