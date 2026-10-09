Caso Rosario MotorSport: defensa negó estafa y dijo que la agencia cayó en un "quebranto financiero"

El abogado Carlos Varela, defensor de uno de los titulares de Rosario MotorSport, rechazó que las operaciones investigadas por la Justicia constituyan una estafa y sostuvo que la agencia atravesó una crisis económica que le impidió cumplir con sus compromisos comerciales. Antes del inicio de la audiencia imputativa, el letrado planteó que el conflicto se originó en problemas financieros y no en una maniobra delictiva.

“Nosotros entendemos que ha sido nada más que una cuestión financiera que tiene que ver con el giro comercial propio de los negocios y que el impedimento para el cumplimiento de las obligaciones deriva de inconsistencias financieras, pero que tienen que ver con cuestiones ajenas a lo que es una estafa”, afirmó Varela al explicar la estrategia de la defensa.

Consultado directamente sobre la calificación del caso, el abogado fue categórico: “Absolutamente, absolutamente”, respondió cuando le preguntaron si rechazaba la existencia de una estafa. En ese sentido, sostuvo que sus defendidos no desconocen las deudas ni los compromisos asumidos con los acreedores, pero insistió en que la imposibilidad de cumplir no responde a una presunta maniobra fraudulenta. “Ha habido una imposibilidad de concretar las obligaciones asumidas en su momento”, señaló.

Varela también cuestionó la hipótesis de que la agencia se hubiera creado con el propósito de cometer delitos. “Es una agencia de automóviles que venía funcionando desde hace varios años y presumir que se instaló toda esa agencia para lograr un cometido delictual resulta absurdo”, expresó. Además, consideró que la presencia de jugadores de fútbol entre sus clientes podría servir para demostrar que Rosario MotorSport desarrollaba una actividad comercial real. Según indicó, esas figuras podrían ser convocadas como testigos para respaldar esa posición.

Sin embargo, el propio defensor reconoció que sus representados no cuentan actualmente con capacidad para afrontar las deudas reclamadas. “Hay una imposibilidad de pago porque están en quebranto”, explicó al referirse a la situación económica de la firma. La declaración expuso una de las principales dificultades para los damnificados, que buscan recuperar el dinero transferido o los vehículos entregados como parte de pago. Según lo informado durante la cobertura, la empresa tampoco tendría bienes suficientes para responder por las obligaciones pendientes, aunque resta determinar si los acusados poseen patrimonio personal.

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Más de 80 denuncias y reclamo de dinero

Mientras se desarrolla la audiencia imputativa contra sus titulares, los damnificados buscan recuperar el dinero transferido y los autos usados que entregaron como parte de pago. Según las estimaciones, habría alrededor de 120 afectados, aunque no todos formalizaron todavía sus denuncias.

Mariana, una de las damnificadas, contó que realizó una operación durante los primeros días de junio. El acuerdo consistía en entregar su vehículo usado y transferir una suma adicional para adquirir una camioneta cero kilómetro de una marca china. Como el vehículo no estaba disponible en la agencia, la operación se hizo a través de Rosario MotorSport, que se presentaba como revendedora. “Más o menos 13 mil dólares” fue el monto transferido, explicó. Sin embargo, su auto usado nunca llegó a entregarlo porque habían acordado una modalidad de “llave contra llave”.

La mujer señaló que otras personas no tuvieron la misma precaución y entregaron sus vehículos, además del dinero, sin recibir a cambio las unidades nuevas. En su caso, logró identificar el destino de la transferencia: una concesionaria de Santa Fe llamada Nation, que habría recibido el dinero como proveedora de Rosario MotorSport. “Reconocen que la transferencia está en su poder, pero el dinero de nuestra transferencia, mediante un llamado telefónico y una orden de este chico Eduardo Escarcelo desde Rosario, fue imputado a otro cliente”, denunció. Según su relato, la camioneta que debía recibir quedó en manos de otra persona y todavía no recuperó los fondos.

Florencia, oriunda de Recreo, también relató su experiencia. Viajó hasta Rosario atraída por la publicidad de la agencia, las referencias en internet y las publicaciones en redes sociales vinculadas con jugadores de fútbol. Su operación incluía la entrega de un vehículo usado y el pago de una diferencia para recibir uno cero kilómetro. “Hicimos una transferencia de 40 millones 700”, detalló, en referencia a los 40,7 millones de pesos que depositó. Según indicó, la entonces responsable administrativa, les pidió distribuir el dinero en distintas cuentas, entre ellas una vinculada con la concesionaria Nation.

Informe de Fernando Carrafiello.