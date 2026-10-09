Astronautas de la NASA regresaron a la Tierra tras 100 millones de millas en el espacio

Los astronautas de la misión Crew-12 de la NASA regresaron a la Tierra tras una exitosa travesía de 237 días en el espacio. Su cápsula, el SpaceX Crew Dragon Freedom, aterrizó en el océano Pacífico cerca de Los Ángeles el 8 de octubre de 2026, cerrando un capítulo notable en la exploración espacial.

Durante su tiempo en la Estación Espacial Internacional, los cuatro astronautas recorrieron más de 100 millones de millas y realizaron más de 3,792 órbitas alrededor del planeta. Este esfuerzo no solo se centró en la investigación científica, sino que también sentó las bases para futuras misiones a la Luna y Marte.

La NASA programó una conferencia de prensa para el 15 de octubre a las 3:30 p.m. EDT en el Centro Espacial Johnson en Houston, donde los miembros de la tripulación compartirán sus experiencias y logros científicos.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, destacó la importancia de esta misión al afirmar: "Jessica, Jack, Sophie y Andrey pasaron 237 días viviendo y trabajando en órbita, viajando más de 100 millones de millas y regresando a casa gracias a la extraordinaria competencia de miles de personas en NASA, SpaceX y nuestros socios internacionales".

Los astronautas que formaron parte de esta misión fueron Jessica Meir, Jack Hathaway, la astronauta de la ESA Sophie Adenot y el cosmonauta de Roscosmos Andrey Fedyaev. La cápsula aterrizó a las 8:34 a.m. PDT, y equipos de recuperación de SpaceX llegaron rápidamente para ayudar a los astronautas a salir de la cápsula.

Tras una evaluación médica rutinaria, los astronautas fueron transportados a la costa y luego a la NASA en Houston. La NASA enfatizó que sus actividades en la Estación Espacial Internacional son cruciales para preparar futuras misiones en el sistema solar.

En total, los astronautas completaron más de 3,792 órbitas y acumularon más de 100 millones de millas durante su estancia. Para Meir y Fedyaev, esta fue su segunda misión al espacio, mientras que Hathaway y Adenot completaron su primer viaje.

La misión Crew-12 no solo se destacó por la distancia recorrida, sino también por los importantes experimentos científicos realizados. Uno de los proyectos investigó la producción de células madre en el espacio para tratamientos médicos, mientras que otro demostró tecnología para producir líquidos intravenosos a demanda, lo que podría ser esencial en misiones prolongadas.

Además, los astronautas estudiaron cómo las bacterias que causan neumonía pueden contribuir a daños cardíacos duraderos, así como la influencia de características físicas individuales en el flujo sanguíneo durante el vuelo espacial. Estos estudios son fundamentales para comprender los riesgos para la salud de los astronautas en estancias prolongadas en microgravedad.

La misión también incluyó hitos históricos en el exterior de la estación. Meir llevó a cabo cuatro caminatas espaciales, sumando un total de siete en su carrera, lo que la coloca en el tercer lugar entre las mujeres de la NASA en caminatas espaciales. Adenot se convirtió en la primera mujer francesa en realizar caminatas fuera de la Estación Espacial Internacional.

Con el regreso seguro de la misión Crew-12, la NASA concluyó otra misión extendida que combinó investigación científica, cooperación internacional y experiencia en vuelos espaciales humanos. El conocimiento adquirido contribuirá a los preparativos para viajes más ambiciosos más allá de la órbita terrestre.