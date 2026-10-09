Megan Fox lanza su propia plataforma de contenidos exclusivos junto a Tim Stokely, creador de OnlyFans

Buenos Aires, 9 de octubre (NA) -- La reconocida actriz estadounidense y sex symbol Megan Fox ha dado a conocer la creación de Subs, su propio sitio web de "contenidos exclusivos", en colaboración con el empresario Tim Stokely, uno de los creadores de la plataforma para adultos OnlyFans.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, Fox es copropietaria del sitio web, lo que marca su siguiente etapa como empresaria tecnológica. Stokely mencionó en un comunicado que Megan está ayudando a desarrollar la plataforma.

"Megan Fox se convierte en copropietaria de subs.com, la plataforma de conexión directa con los fans, y lanza su página oficial", informó la actriz de Transformers en sus redes sociales. Acompañada de una sesión de fotos de alto voltaje, la actriz adelantó que la plataforma tendrá "vídeos, fotos y publicaciones que no encontrarás en ningún otro lugar".

Desde principios de este año, Fox dio un giro de 180 grados en sus redes sociales y decidió explotar su imagen sexual al máximo con producciones fotográficas de ella con paños menores, dejando, eso sí, mucho a la imaginación.

Ahora se supo que estaba trabajando en esta plataforma de contenidos, la cual tendrá acceso directo para "enviar mensajes y conocer un lado más personal" del ícono de Hollywood. Este viernes, la actriz difundió el primer video en sus historias de Instagram y lo definió como "un thriller erótico neo-noir".

"Durante décadas, a las mujeres se les ha dicho que la visibilidad es poder, mientras que otra persona es dueña de la plataforma, la audiencia o la imagen", declaró Fox en un comunicado de prensa. "Me interesa saber qué sucede cuando las mujeres controlan las tres cosas", analizó.

A pocas horas del anuncio, el sitio web se colapsó por fanáticos intentando acceder al contenido. El mismo tiene un valor de aproximadamente 20 dólares mensuales.