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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy viernes 9 de octubre.

El sorteo número 31636 de la quiniela vespertina se realizó el viernes 9 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 3694, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Cementerio)'.

09/10/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 31636 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el viernes 9 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 3694, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cementerio).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3694
2° 6301
3° 2690
4° 5988
5° 4207
6° 3985
7° 7695
8° 9839
9° 0344
10° 1639
11° 0748
12° 8639
13° 0299
14° 3011
15° 6616
16° 1414
17° 7712
18° 7197
19° 9924
20° 7406

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31636 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 9 de octubre a las 18:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3694.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Cementerio).

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los números del 1° al 20, comenzando con 3694.

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