Flávio Bolsonaro se enfrenta al crimen organizado y promete medidas contundentes en Brasil

Buenos Aires, 9 octubre (NA) -- Flávio Bolsonaro, candidato presidencial del PL, afirmó junto al gobernador electo de Río de Janeiro, Douglas Ruas (PL-RJ), que ambos coinciden en declarar la guerra al crimen organizado.

El senador opositor mencionó explícitamente a los grupos: Comando Vermelho, PCC y las milicias, indicando que operan en Río, en São Paulo y en todo Brasil.

Respecto a rumores sobre la privatización de Petrobras, Bolsonaro los calificó de "rumores del PT" y los negó.

Criticó la política gubernamental de subsidiar los precios del diésel —que habían subido por la guerra en Irán— y aseguró que poner fin a esos incentivos ocasionaría un aumento de precios poco después de las elecciones. El gobierno prorrogó estos incentivos por otros 30 días.

Bolsonaro agradeció el respaldo del candidato derrotado Augusto Cury (Avante) y dijo estar "en conversaciones" con otros partidos.

El candidato de la derecha afirmó que mantendrá los programas sociales y denunció ser blanco de campañas de desinformación.

Negó que vaya a eliminar el Bolsa Familia: "Eso es mentira", dijo, y describió el programa como dirigido a los más necesitados y complementado con iniciativas de capacitación y desarrollo de habilidades. Según él, será "el programa de movilidad social más grande que Brasil haya visto jamás".

Durante un receso de un acto de campaña en Ilha Itanhangá, en Barra da Tijuca (Río de Janeiro), donde reunió a simpatizantes y políticos, el candidato anunció mejoras en el programa Farmacia Popular, incluyendo entrega de medicamentos a domicilio y recordatorios por celular sobre los horarios de administración.

Además, aseguró que fomentará el espíritu empresarial entre las mujeres, prometió impuestos más bajos y financiación más barata, y afirmó que la economía de un eventual gobierno se basará en la productividad.