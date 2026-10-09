Trump nombra a Katie Zacharia como nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca

Buenos Aires, 9 octubre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy viernes que ha designado a la comentarista Katie Zacharia como la nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca, reemplazando a Karoline Leavitt.

"Katie funge actualmente como asesora principal de comunicaciones para Truth Social (Trump Media & Technology Group), ¡en donde ha realizado un trabajo excepcional!", escribió Trump en Truth Social.

Además, Trump destacó que "Katie se desempeñó previamente como portavoz y subsecretaria asistente de Relaciones Públicas en el Departamento de Seguridad Nacional".

En su publicación, Trump también subrayó la participación de Zacharia en sus campañas políticas, mencionando que ella contribuyó a su equipo en estados pendulares clave.

El 12 de agosto, Trump había informado que Leavitt dejaría su puesto a finales de ese mes. En los días previos al anuncio, el mandatario consultó a varios de sus aliados y asesores cercanos sobre Zacharia, según lo informado por CNN, que citó a una fuente familiarizada con las conversaciones.