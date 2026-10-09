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Trump nombra a Katie Zacharia como nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca

La comentarista se desempeñaba hasta ese momento en la red social Truth Social.

09/10/2026 | 19:27Redacción Cadena 3

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Trump junto a Katie Zacharia.

FOTO: Trump junto a Katie Zacharia.

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Buenos Aires, 9 octubre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy viernes que ha designado a la comentarista Katie Zacharia como la nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca, reemplazando a Karoline Leavitt.

"Katie funge actualmente como asesora principal de comunicaciones para Truth Social (Trump Media & Technology Group), ¡en donde ha realizado un trabajo excepcional!", escribió Trump en Truth Social.

Además, Trump destacó que "Katie se desempeñó previamente como portavoz y subsecretaria asistente de Relaciones Públicas en el Departamento de Seguridad Nacional".

En su publicación, Trump también subrayó la participación de Zacharia en sus campañas políticas, mencionando que ella contribuyó a su equipo en estados pendulares clave.

El 12 de agosto, Trump había informado que Leavitt dejaría su puesto a finales de ese mes. En los días previos al anuncio, el mandatario consultó a varios de sus aliados y asesores cercanos sobre Zacharia, según lo informado por CNN, que citó a una fuente familiarizada con las conversaciones.

Lectura rápida

¿Quién es la nueva secretaria de Prensa?
La nueva secretaria de Prensa es Katie Zacharia.

¿Qué cargo ocupaba antes?
Antes de su nombramiento, era asesora principal de comunicaciones en Truth Social.

¿Quién la designó?
Fue nombrada por el presidente Donald Trump.

¿Qué cargo ocupa Zacharia ahora?
Ocupará el cargo de secretaria de Prensa de la Casa Blanca.

¿Cuándo se anunció el nombramiento?
El anuncio se realizó el 9 de octubre de 2026.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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