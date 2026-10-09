FOTO: Incendio de colectivo en Berazategui: pasajeros evacuaron a tiempo antes de la tragedia

Buenos Aires, 9 octubre (NA)- Un colectivo de la línea 219 de la empresa Micro Ómnibus Quilmes S.A. (MOQSA) se incendió este lunes en la intersección de avenida Mitre y calle 27, en el partido bonaerense de Berazategui, y quedó completamente destruido por las llamas, aunque no se reportaron víctimas ni heridos de gravedad, informaron fuentes policiales.

De acuerdo con las primeras actuaciones, la unidad transportaba al menos 25 pasajeros al momento del incidente, entre ellos varios niños y un bebé de pocos meses. Al advertir el inicio del fuego, el conductor detuvo la marcha y colaboró en la evacuación inmediata de todas las personas que viajaban a bordo, quienes lograron descender antes de que las llamas se propagaran por el vehículo, según indicaron fuentes policiales.

Las mismas fuentes señalaron que, tras asegurar la evacuación de los pasajeros, el chofer intentó controlar el foco ígneo utilizando el matafuegos reglamentario de la unidad, aunque el avance del fuego impidió contener el siniestro.

En pocos minutos las llamas envolvieron gran parte del vehículo y generaron una intensa columna de humo visible desde varios sectores de la zona. Ante la magnitud del incendio, acudieron al lugar dotaciones de Bomberos Voluntarios de Berazategui y Hudson, que trabajaron para extinguir el fuego y evitar que se extendiera a inmuebles linderos.

Como consecuencia del siniestro, el fuego alcanzó el frente de una vivienda ubicada en las inmediaciones y también afectó un comercio de artículos para el hogar. El calor generado por las llamas provocó la rotura de vidrieras del local, mientras que el humo y las altas temperaturas ocasionaron daños en muebles y electrodomésticos que se encontraban en exhibición, señalaron fuentes policiales.

El incendio también produjo inconvenientes en la infraestructura urbana del sector. Según las primeras evaluaciones, resultaron afectados cables del tendido eléctrico y de telefonía, además de un semáforo emplazado en la esquina donde ocurrió el hecho.

Personal policial y agentes municipales implementaron un operativo preventivo para ordenar el tránsito y resguardar la zona mientras los bomberos desarrollaban las tareas de extinción y enfriamiento de la unidad incendiada.

Las causas que originaron el fuego eran materia de investigación. Los primeros peritajes buscarán determinar si el siniestro estuvo relacionado con una falla mecánica o eléctrica en el colectivo, indicaron fuentes policiales.

El tránsito en el sector permaneció parcialmente restringido durante varias horas debido a los trabajos de emergencia y a las tareas destinadas a remover los restos del vehículo siniestrado. Fuentes policiales destacaron que la rápida evacuación realizada por el conductor permitió que todos los pasajeros abandonaran la unidad a tiempo, evitando consecuencias personales pese a la violencia con la que se propagó el incendio.