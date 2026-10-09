El Maracaná será la sede del crucial partido entre Vasco Da Gama y Boca por la Sudamericana

FOTO: El Maracaná albergará el partido entre Boca y Vasco Da Gama.

Buenos Aires, 9 de octubre (NA) - La justicia brasileña ha ratificado el uso del estadio Maracaná como sede para la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana, que enfrentará a Vasco Da Gama contra Boca. Este encuentro está previsto para el martes 20 de octubre a las 21:30.

La decisión se tomó tras un proceso que incluyó diversas deliberaciones. Vasco Da Gama había manifestado su preferencia por jugar en el emblemático Maracaná, dado que su estadio, el Sao Januario, no cumplía con la capacidad mínima exigida por Conmebol.

Adicionalmente, el Batallón Especializado de Vigilancia Policial en Estadios había señalado que el Sao Januario presentaba serias deficiencias en sus accesos, lo que complicaría la llegada masiva de hinchas visitantes y pondría en riesgo la seguridad de todos los involucrados.

Ante este panorama, la Policía Militar determinó que el Maracaná era el lugar más adecuado para llevar a cabo el partido decisivo de la Sudamericana.

A pesar de la oposición de la empresa Fla-Flu, encargada de la concesión del Maracaná y relacionada con los clubes Flamengo y Fluminense, la justicia finalmente ordenó que el estadio fuese habilitado, asegurando así su uso para el enfrentamiento entre Vasco y Boca.

Agencia NA