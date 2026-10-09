Franco Colapinto se muestra optimista de cara al Gran Premio de Singapur: "Vamos a estar mejor"

Buenos Aires, 9 de octubre (NA) - Franco Colapinto, el piloto argentino de Alpine, compartió sus impresiones tras la clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, donde partirá desde la undécima posición. "No estamos lejos y estoy seguro de que vamos a estar mejor mañana", expresó, mostrando un enfoque optimista.

En la misma sesión, su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, logró acceder a la Qualy 3 y comenzará la carrera en el décimo puesto. Colapinto comentó sobre su desempeño y la cercanía con Gasly: "Estuvimos muy cerca".

El piloto argentino también se refirió a los inconvenientes que experimentó con su vehículo, señalando: "No me siento cómodo con los frenos y las gomas para arrancar y tener el grip que quiero y debería tener". Este aspecto le generó preocupación en la jornada de clasificación.

Además, Colapinto profundizó sobre los desafíos que enfrentó, mencionando que en la vuelta libre se sintió particularmente desconectado del auto. "Me costó todo el día porque el auto se sentía desconectado en la entrada y mitad de curva, se me iba de trompa. Tenemos bastante por mejorar para mañana", agregó.

Concluyendo sus declaraciones, Colapinto reafirmó su confianza en el equipo y el potencial de Alpine en la carrera: "Hay un par de cosas para trabajar hoy a la noche, pero no estamos lejos. Intentaremos dar un pasito y estoy seguro de que vamos a estar mejor mañana".