Franco Colapinto se muestra optimista de cara al Gran Premio de Singapur: "Vamos a estar mejor"
A pesar de finalizar en la undécima posición en la clasificación, el piloto argentino se mostró entusiasmado y con expectativas de mejorar en la carrera.
FOTO: La alegría de Colapinto luego del GP de España.
Buenos Aires, 9 de octubre (NA) - Franco Colapinto, el piloto argentino de Alpine, compartió sus impresiones tras la clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, donde partirá desde la undécima posición. "No estamos lejos y estoy seguro de que vamos a estar mejor mañana", expresó, mostrando un enfoque optimista.
En la misma sesión, su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, logró acceder a la Qualy 3 y comenzará la carrera en el décimo puesto. Colapinto comentó sobre su desempeño y la cercanía con Gasly: "Estuvimos muy cerca".
El piloto argentino también se refirió a los inconvenientes que experimentó con su vehículo, señalando: "No me siento cómodo con los frenos y las gomas para arrancar y tener el grip que quiero y debería tener". Este aspecto le generó preocupación en la jornada de clasificación.
Además, Colapinto profundizó sobre los desafíos que enfrentó, mencionando que en la vuelta libre se sintió particularmente desconectado del auto. "Me costó todo el día porque el auto se sentía desconectado en la entrada y mitad de curva, se me iba de trompa. Tenemos bastante por mejorar para mañana", agregó.
Concluyendo sus declaraciones, Colapinto reafirmó su confianza en el equipo y el potencial de Alpine en la carrera: "Hay un par de cosas para trabajar hoy a la noche, pero no estamos lejos. Intentaremos dar un pasito y estoy seguro de que vamos a estar mejor mañana".
Lectura rápida
¿Qué posición ocupa Colapinto en la clasificación?
Colapinto comenzará la carrera desde la undécima posición.
¿Quién es su compañero de equipo?
Su compañero es Pierre Gasly, quien saldrá en décimo lugar.
¿Qué problemas tuvo Colapinto con su auto?
El piloto mencionó incomodidad con los frenos y las gomas, lo que afectó su grip.
¿Qué siente Colapinto sobre su desempeño?
Expresó que no se siente cómodo y que el auto estaba desconectado durante la clasificación.
¿Qué espera para la carrera?
Colapinto es optimista y cree que su equipo puede mejorar para la carrera del domingo.
[Fuente: Noticias Argentinas]