Gimnasia y Atlético Tucumán igualaron 1 a 1 en un emocionante encuentro en La Plata

Buenos Aires, 9 de octubre (NA) - Gimnasia de La Plata y Atlético Tucumán empataron 1 a 1 en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura, lo que les impidió avanzar en la tabla de la Zona B.

Los tantos del partido se registraron en los momentos finales del encuentro. A los 38 minutos del segundo tiempo, Lautaro Godoy puso en ventaja a Atlético Tucumán.

Sin embargo, en tiempo de descuento, a los 48 minutos, el VAR intervino para revisar una jugada y determinó la falta penal a favor de Gimnasia de La Plata. Así, a los 50 minutos, Marcelo Torres ejecutó el tiro desde los 12 pasos y logró el 1 a 1 definitivo.

A pesar de llegar con buenas expectativas para sumar puntos y aspirar a los playoffs, el equipo tucumano se ubicó fuera de los ocho primeros, mientras que el conjunto platense se mantiene en la sexta posición.

Gimnasia, que acumula 45 puntos en la tabla anual, se encuentra en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Sin embargo, River, que suma 42 puntos y tiene un partido pendiente contra Sarmiento de Junín, podría alcanzarlo.

La situación de Atlético Tucumán es distinta: su única posibilidad de acceder a la Copa Libertadores es ganar el Torneo Clausura, ya que en la tabla anual solo cuenta con 28 puntos.

De cara a la próxima jornada, Gimnasia se medirá ante Huracán el jueves 15 a las 20:00, mientras que Atlético Tucumán recibirá a Rosario Central el sábado 17, también a las 20:00 hs.