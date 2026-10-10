Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este sábado 10 de octubre

Este sábado 10 de octubre, el clima en Tucumán se caracteriza por un ambiente fresco y nublado. La temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica ligeramente inferior de 14°. La humedad se encuentra en un alto 94%, lo que puede generar una sensación de mayor frescura.

En cuanto a las condiciones del viento, este sopla a una velocidad de 0.51 m/s desde el oeste, lo que contribuye a la estabilidad del clima en la región. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y la presión atmosférica se sitúa en 1022 hPa.

Para el día de hoy, se prevé una temperatura mínima de 13° y una máxima de 15°. Las condiciones de cielo permanecerán cubiertas, lo que indica que no se esperan lluvias significativas. La combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede hacer que el día se sienta más frío de lo habitual.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el clima en Tucumán continuará con cielos nublados durante los próximos días. Para el domingo 11 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 20°. El lunes 12 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 14° y 21°, manteniendo el cielo nublado. Sin embargo, a partir del martes 13 de octubre, se prevén lluvias ligeras, con mínimas de 16° y máximas de 18°.

Es importante estar atentos a los cambios en las condiciones climáticas, ya que la alta humedad y las temperaturas frescas pueden afectar la sensación térmica. Se recomienda vestir adecuadamente para el clima y estar preparados para un fin de semana con cielos nublados.