En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Argentina

En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. Def. y Justicia

Santa Fe

En vivo

De fiesta

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Random sábado

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 10 de octubre

Este sábado 10 de octubre, Córdoba presenta un clima nublado con temperaturas que oscilarán entre 10° y 18°. La humedad será alta y se espera una jornada sin lluvias.

10/10/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 10 de octubre

FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 10 de octubre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Córdoba.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 10° y una sensación térmica de 10°. La humedad se encuentra en un 91%, lo que genera un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es de 10000 m y el viento sopla a 3.6 m/s desde el suroeste.

El clima hoy sábado 10 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 18°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una velocidad de 3.6 m/s. La alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, pero no se anticipan lluvias durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con temperaturas similares. El domingo, la mínima será de 12° y la máxima de 19°, con cielo nublado. El lunes, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 19°, manteniendo el cielo cubierto. Para el martes, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 16°, con posibilidad de lluvias moderadas. Finalmente, el miércoles, la mínima será de 14° y la máxima de 22°, también con lluvias moderadas.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf