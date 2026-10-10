Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 10 de octubre
Este sábado 10 de octubre, Córdoba presenta un clima nublado con temperaturas que oscilarán entre 10° y 18°. La humedad será alta y se espera una jornada sin lluvias.
FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 10 de octubre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Córdoba.
Ahora
Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 10° y una sensación térmica de 10°. La humedad se encuentra en un 91%, lo que genera un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es de 10000 m y el viento sopla a 3.6 m/s desde el suroeste.
El clima hoy sábado 10 de octubre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 18°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una velocidad de 3.6 m/s. La alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, pero no se anticipan lluvias durante el día.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Córdoba se presentarán con temperaturas similares. El domingo, la mínima será de 12° y la máxima de 19°, con cielo nublado. El lunes, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 19°, manteniendo el cielo cubierto. Para el martes, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 16°, con posibilidad de lluvias moderadas. Finalmente, el miércoles, la mínima será de 14° y la máxima de 22°, también con lluvias moderadas.