Tras los chispazos, Javier Milei y Patricia Bullrich se reunieron en Olivos para limar asperezas

El presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich mantuvieron este viernes un extenso encuentro a solas en la Quinta de Olivos, en un intento por bajar la tensión interna luego de una serie de desacuerdos públicos sobre la estrategia económica y legislativa del Gobierno.

La reunión, que se prolongó por más de dos horas bajo la modalidad de desayuno de trabajo, buscó reordenar la convivencia política dentro del bloque oficialista.

A través de sus redes sociales, ambos dirigentes ratificaron la concreción del cónclave. Bullrich destacó haber mantenido una "conversación profunda" donde abordó "con total sinceridad" cada una de sus posturas, mientras que el mandatario difundió una imagen de ambos acompañada por la sigla "MAGA", en señal de sintonía tras los contrapuntos.

La cumbre se produjo tras semanas de marcadas diferencias expuestas por la titular de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara Alta. Entre los contrapuntos más recientes, Bullrich confirmó su rechazo al pliego de la fiscal Susana Pernas impulsado por el Ejecutivo, cuestionó la estrategia legislativa sobre el capítulo de tierras promovido por el Ministerio de Desregulación y reclamó mayor previsibilidad en la mesa política tras modificaciones no informadas en el Presupuesto 2027 sobre partidas de Discapacidad.

Pese a los cortocircuitos por la dinámica legislativa y decisiones de gabinete, la legisladora había mantenido presencia en las reuniones de equipo desarrolladas durante la semana en Casa Rosada. En tanto, desde la Vocería Presidencial ratificaron que la senadora respalda el proyecto político de cara a una eventual candidatura presidencial de Milei para 2027.

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