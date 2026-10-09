En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy viernes 9 de octubre.

Hoy, viernes 9 de octubre, se realizó el sorteo número 18911 de la quiniela matutina. El número a la cabeza fue 2232, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Dinero)'.

09/10/2026 | 15:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Quiniela de Córdoba

FOTO: Quiniela de Córdoba

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El sorteo número 18911 de la quiniela matutina se llevó a cabo el viernes 9 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue 2232, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Dinero).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2232
2° 7320
3° 5854
4° 9670
5° 6862
6° 2911
7° 8324
8° 6016
9° 1839
10° 5127
11° 6358
12° 8793
13° 6498
14° 6588
15° 6196
16° 2934
17° 9557
18° 0185
19° 4298
20° 9434

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18911 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 9 de octubre a las 15:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 2232.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Dinero).

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf