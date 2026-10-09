Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy viernes 9 de octubre.
Hoy, viernes 9 de octubre, se realizó el sorteo número 18911 de la quiniela matutina. El número a la cabeza fue 2232, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Dinero)'.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18911 de la quiniela matutina se llevó a cabo el viernes 9 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue 2232, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Dinero).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2232
2° 7320
3° 5854
4° 9670
5° 6862
6° 2911
7° 8324
8° 6016
9° 1839
10° 5127
11° 6358
12° 8793
13° 6498
14° 6588
15° 6196
16° 2934
17° 9557
18° 0185
19° 4298
20° 9434
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18911 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 9 de octubre a las 15:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 2232.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Dinero).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.