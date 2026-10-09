Fórmula 1: Colapinto clasifica 11° al Sprint que conducirá Verstappen desde la pole en Singapur

Max Verstappen se aseguró la 'pole position' para el F1 Sprint de Singapur, superando a George Russell (Mercedes) y a Charles Leclerc (Ferrari) en una intensa sesión nocturna en el callejero Circuito Internacional de Marina Bay -4.927 mts.-. Franco Colapinto de Alpine fue 15°.

Colapinto puso todo en su vuelta final de SQ2 y estuvo a punto de pasar a la definición, quedó a 0.9s de Gasly

Al argentino no le resultó nada fácil, esta clasificación de la carrera corta del fin de semana. En SQ1 -después de un párate por el incidente de Pérez- pasó con lo justo 16°, con un A526 que lo mantenía incómodo: "No tenía confianza con las gomas ni con los frenos y me costaba mucho la primera parte del circuito", señalaba Franco. Sin embargo, cuando todo parecía repetirse en la SQ2 donde no podía despegar de la P15, el pilarense sacó una gran vuelta de cierre, que lo puso brevemente entre los diez más rápidos. Aunque, detrás suyo cerraron su compañero Pierre Gasly (P10) y Russell (P2) para dejarlo 11°. "El coche estaba desconectado, yendo de trompa en la mitad de curva, tenemos que trabajar y mejorarlo para mañana", agregó Franco, sobre un panorama que -así y todo- terminó mucho mejor de lo que había comenzado, quedando fuera de SQ3 por menos de 1 décima de segundo.

Adelante, con cuatro equipos aparentemente en la pelea tras una única hora de entrenamientos libres, Verstappen clavó su última vuelta para superar los tiempos de todos sus rivales, cerrando la sesión con un registro de 1:31.156.

Su vuelta con neumáticos blandos le permitió aventajar a Russell en 0,120 segundos, con Leclerc a otra décima de distancia en la tercera posición; sin embargo, el resultado del neerlandés no se confirmará hasta que comparezca ante los comisarios por una posible infracción bajo bandera amarilla durante la SQ1.

La pareja de McLaren, formada por Oscar Piastri y Lando Norris, ocupó la cuarta y quinta posición respectivamente, quedándose el australiano a solo 0,055 segundos del tiempo de Leclerc. Lewis Hamilton fue sexto —al volante del segundo Ferrari— por delante de Kimi Antonelli (líder del campeonato de pilotos) y de Liam Lawson (Racing Bulls).

Isack Hadjar y Pierre Gasly completaron el *top 10* para Red Bull y Alpine, aunque a ambos les anularon tiempos de vuelta en la SQ3.

Franco Colapinto (Alpine) terminó undécimo después de que una vuelta tardía de Russell lo dejara fuera de los diez primeros, mientras que el Audi de Nico Hülkenberg se situó justo detrás, en duodécimo lugar. Ollie Bearman (Haas), Gabriel Bortoleto (Audi), Fernando Alonso (Aston Martin) y Esteban Ocon (Haas) ocuparon los puestos del 13.º al 16.º en la tabla de tiempos.

Arvid Lindblad, quien había insinuado que afrontaría el fin de semana con cautela tras haber sufrido accidentes en otros circuitos urbanos, se quedó a las puertas de la SQ2 y tuvo que conformarse con la 17.ª posición, justo por delante de Lance Stroll (Aston Martin).

Estos pilotos contaron con una ventaja de medio segundo sobre Williams y Cadillac; Alex Albon lideró al grupo de cola en la 19.ª posición, con Valtteri Bottas justo detrás. Carlos Sainz compartirá la última fila de la parrilla con Sergio Pérez para la carrera del sábado, programada a 21 vueltas; el piloto mexicano provocó una bandera roja tras impactar contra las barreras en los minutos iniciales.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte, datos y fotografías de formula1.com y FIA.com