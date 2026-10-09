La previa: conocé los números ganadores de hoy viernes 9 de octubre.
El sorteo número 41378 de La Previa se realizó el viernes 9 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 8242, correspondiente a "A primera (Zapatillas)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41378 de LA PREVIA se llevó a cabo el viernes 9 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 8242, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Zapatillas).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8242
2° 7593
3° 8237
4° 1694
5° 9367
6° 0975
7° 3386
8° 5279
9° 3136
10° 1272
11° 5065
12° 3188
13° 8025
14° 8660
15° 3662
16° 3353
17° 5141
18° 4338
19° 2464
20° 5068
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41378 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 9 de octubre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8242.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Zapatillas)".
¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los 20 números ganadores en el sorteo.