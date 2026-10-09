La previa: conocé los números ganadores de hoy viernes 9 de octubre.

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El número de sorteo 41378 de LA PREVIA se llevó a cabo el viernes 9 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 8242, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Zapatillas).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8242

2° 7593

3° 8237

4° 1694

5° 9367

6° 0975

7° 3386

8° 5279

9° 3136

10° 1272

11° 5065

12° 3188

13° 8025

14° 8660

15° 3662

16° 3353

17° 5141

18° 4338

19° 2464

20° 5068