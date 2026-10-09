Mauro Icardi celebra su divorcio de Wanda Nara y anuncia acciones legales contra periodistas

Buenos Aires, 9 octubre (NA) -- El futbolista Mauro Icardi ha expresado su satisfacción por haber obtenido el divorcio de Wanda Nara en Italia, donde inició el proceso en noviembre de 2024. Además, respondió a los cuestionamientos de la abogada de su exesposa, Ana Rosenfeld, quien había criticado su decisión de optar por la justicia italiana para formalizar su separación.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, el exjugador del Galatasaray emitió un comunicado en el que celebró la disolución de su matrimonio con la conductora, mostrando entusiasmo por lo que viene en su vida personal, en medio de rumores sobre una posible relación con Eugenia "La China" Suárez.

El Tribunal de Milán falló a favor de Icardi, determinando que Nara deberá asumir dos tercios de los gastos legales, mientras que la tercera parte se repartirá entre ambos. Ante las versiones que circularon en los medios sobre el fallo, la abogada Rosenfeld aclaró aspectos clave de la sentencia.

En su cuenta de X, Rosenfeld mencionó que no se aceptó el pedido de culpabilidad que había solicitado Icardi, ni se otorgó la pensión alimentaria solicitada para Wanda. Además, la justicia italiana decidió que no le corresponde a los tribunales de ese país tratar temas relacionados con la custodia, residencia y manutención de las hijas de la pareja.

Por su parte, Icardi desmintió que la resolución obligue a sus hijas a viajar a Turquía con él. En respuesta a las críticas de Rosenfeld, Icardi afirmó que su decisión de tramitar el divorcio en Italia no fue porque no quisiera separarse, sino para evitar tener que pagar como exmarido. En su mensaje, expresó: "Lo que pedí en Italia fue divorciarme y no pagar un solo euro como exmarido. Y mirá qué sorpresa… salió lo que pedimos!!!".

El futbolista también se refirió al proceso de restitución internacional de sus hijas, que continúa en Turquía, afirmando que luchará por mantener el vínculo con ellas. "Ni con todas las denuncias que hicieron para alejarme consiguieron romper ese vínculo", aseguró.

Icardi concluyó su mensaje anunciando que iniciará acciones legales contra varios periodistas y programas de espectáculos, señalando que su imagen es manejada por una sociedad ajena a su exesposa. "Ojo que se vienen juicios por calumnias e injurias desde esta sociedad a varios 'personajes'", advirtió, invitando a los medios a retractarse por las declaraciones realizadas en los últimos dos años.