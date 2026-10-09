Boleto interurbano: "Debería aumentar alrededor de un 25% para ser sustentable"

Tras la actualización de la tarifa del transporte urbano en Rosario, las empresas de colectivos interurbanos también evalúan una adecuación de los precios en el corto plazo. Daniel Milanesio, presidente de la empresa General Güemes, advirtió que la situación económica del sector es compleja y que los costos ponen en riesgo el equilibrio financiero de las compañías.

“Supongo que a corto plazo se hará una adecuación de las tarifas porque el equilibrio económico de las empresas es bastante delicado”, señaló Milanesio en diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario. Según estimó, el incremento necesario para sostener el servicio sería de alrededor del 25%, un porcentaje similar al aplicado al transporte urbano.

El empresario también alertó sobre una caída sostenida en la cantidad de pasajeros. Entre los factores que explican esa merma mencionó los cambios en las modalidades de trabajo después de la pandemia, el uso de aplicaciones de transporte y la competencia de remises. Sobre este último punto, sostuvo que algunos servicios funcionan sin las habilitaciones correspondientes, lo que representa una “competencia desleal” para las empresas de colectivos.

Uno de los principales problemas es el aumento de los costos operativos, especialmente el combustible. Milanesio indicó que ese insumo registró una suba superior al 10% durante el último mes y remarcó que tiene una incidencia determinante en la estructura de gastos. En ese escenario, explicó que una tarifa más elevada permitiría mejorar los ingresos, pero también podría profundizar la pérdida de usuarios.

El presidente de General Güemes también se refirió al esquema de subsidios. Explicó que, tras la eliminación de los aportes nacionales, las provincias asumieron parte de ese financiamiento, aunque las actualizaciones no acompañaron el ritmo de los costos. “Para poder sostener con nuestros recursos necesitamos una tarifa más elevada, pero a su vez incide en el bolsillo del usuario”, resumió.

Por último, advirtió sobre las dificultades para renovar las unidades debido a sus elevados precios. Si bien reconoció que la Provincia implementó una línea de créditos subsidiados para facilitar la compra de colectivos, señaló que el endeudamiento también representa una carga adicional para las empresas. En ese contexto, el posible aumento del 25% aparece como una estimación del sector, aunque no se anunció una fecha ni una decisión oficial sobre la actualización del boleto interurbano.

Entrevista de Hernán Funes.