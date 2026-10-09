¿Sorpresa en la mañana? Cayó granizo en Córdoba y se mantiene la inestabilidad
El fenómeno afectó a diversos barrios de la capital tras el avance del frente de tormenta. Qué pasará con el tiempo en las próximas horas.
09/10/2026 | 10:33Redacción Cadena 3
FOTO: Granizo en Córdoba.
Pasadas las 9.30 de este viernes, un episodio de granizo de pequeño tamaño sorprendió a vecinos de distintos sectores de la ciudad de Córdoba, en el marco de la jornada de lluvias e inestabilidad que atraviesa la capital provincial. No se registraron daños materiales ni personas afectadas.
Las precipitaciones de hielo se reportaron de manera localizada en barrios del sur y sudoeste cordobés, incluyendo San Vicente, Ferreyra, Jardín, Las Flores y el corredor de la avenida Fuerza Aérea. En todos los casos, el fenómeno duró pocos minutos y estuvo acompañado por lluvias moderadas.
Para el resto del día se mantiene la probabilidad de precipitaciones aisladas en la ciudad y alrededores.
Sin embargo, de cara al fin de semana, los pronósticos indican que el tiempo ofrecerá un respiro: aunque el cielo continuará mayormente nublado, no se esperan nuevas lluvias ni tormentas en la zona urbana.
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Lectura rápida
¿Qué fenómeno meteorológico ocurrió en Córdoba? Un episodio de granizo de pequeño tamaño.
¿Quiénes se vieron afectados por el granizo? Los vecinos de distintos sectores de la ciudad de Córdoba.
¿Cuándo sucedió el episodio de granizo? Pasadas las 9.30 de este viernes.
¿Dónde se reportaron las precipitaciones de hielo? En barrios del sur y sudoeste de Córdoba, como San Vicente y Ferreyra.
¿Por qué no se esperan más lluvias durante el fin de semana? Porque los pronósticos indican que el tiempo ofrecerá un respiro.