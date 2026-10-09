¿Sorpresa en la mañana? Cayó granizo en Córdoba y se mantiene la inestabilidad

Pasadas las 9.30 de este viernes, un episodio de granizo de pequeño tamaño sorprendió a vecinos de distintos sectores de la ciudad de Córdoba, en el marco de la jornada de lluvias e inestabilidad que atraviesa la capital provincial. No se registraron daños materiales ni personas afectadas.

Las precipitaciones de hielo se reportaron de manera localizada en barrios del sur y sudoeste cordobés, incluyendo San Vicente, Ferreyra, Jardín, Las Flores y el corredor de la avenida Fuerza Aérea. En todos los casos, el fenómeno duró pocos minutos y estuvo acompañado por lluvias moderadas.

Para el resto del día se mantiene la probabilidad de precipitaciones aisladas en la ciudad y alrededores.

Sin embargo, de cara al fin de semana, los pronósticos indican que el tiempo ofrecerá un respiro: aunque el cielo continuará mayormente nublado, no se esperan nuevas lluvias ni tormentas en la zona urbana.

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