Llueve en Córdoba: ¿cómo estará el tiempo durante el fin de semana?
Un informe oficial advierte por fenómenos intensos en la provincia. Qué pasará con las lluvias y cómo afectará el tiempo el esperado fin de semana.
09/10/2026 | 07:54Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
Córdoba atraviesa este viernes 9 de octubre una jornada marcada por lluvias y tormentas en distintos sectores del territorio. Según el reporte del Observatorio Hidrometeorológico, el escenario responde a la persistencia de aire húmedo e inestable, acompañado por un cielo mayormente nuboso.
A través del Sistema Integrado Provincial de Alertas (SIPA), los especialistas advirtieron que algunas tormentas pueden adquirir intensidad de manera localizada. Las zonas afectadas comprenden las sierras, el centro y el este provincial, además del sudeste y sur cordobés. Los fenómenos podrían incluir abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, lo que genera calzadas resbaladizas y una marcada reducción de la visibilidad.
Para la capital provincial, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica tormentas aisladas y chaparrones durante este viernes, con una temperatura mínima de 11 °C y una máxima que alcanzará los 17 °C.
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Qué se espera para el fin de semana
Pese a que la inestabilidad marcará el ritmo de las próximas horas, el tiempo ofrecerá un respiro de cara al sábado y domingo. Las proyecciones indican que no se registrarán precipitaciones durante el fin de semana en la provincia.
Sin embargo, el sol se mantendrá esquivo: el cielo permanecerá mayormente cubierto y las temperaturas registrarán poco cambio, con marcas térmicas que se moverán entre los 12 °C y los 18 °C.
Lectura rápida
¿Qué ocurre en Córdoba este viernes?
Se registran lluvias y tormentas en distintos sectores del territorio.
¿Quién emitió el reporte sobre el clima?
El Observatorio Hidrometeorológico y el Sistema Integrado Provincial de Alertas (SIPA).
¿Cuándo se espera un respiro en las precipitaciones?
Durante el fin de semana, no se registrarán precipitaciones en la provincia.
¿Dónde se prevén las tormentas más intensas?
En las sierras, el centro, el este provincial, y el sudeste y sur cordobés.
¿Cómo será el clima en la capital provincial?
Se pronostican tormentas aisladas y chaparrones, con temperaturas entre 11 °C y 17 °C.