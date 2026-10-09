Llueve en Córdoba: ¿cómo estará el tiempo durante el fin de semana?

Córdoba atraviesa este viernes 9 de octubre una jornada marcada por lluvias y tormentas en distintos sectores del territorio. Según el reporte del Observatorio Hidrometeorológico, el escenario responde a la persistencia de aire húmedo e inestable, acompañado por un cielo mayormente nuboso.

A través del Sistema Integrado Provincial de Alertas (SIPA), los especialistas advirtieron que algunas tormentas pueden adquirir intensidad de manera localizada. Las zonas afectadas comprenden las sierras, el centro y el este provincial, además del sudeste y sur cordobés. Los fenómenos podrían incluir abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, lo que genera calzadas resbaladizas y una marcada reducción de la visibilidad.

Para la capital provincial, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica tormentas aisladas y chaparrones durante este viernes, con una temperatura mínima de 11 °C y una máxima que alcanzará los 17 °C.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Qué se espera para el fin de semana

Pese a que la inestabilidad marcará el ritmo de las próximas horas, el tiempo ofrecerá un respiro de cara al sábado y domingo. Las proyecciones indican que no se registrarán precipitaciones durante el fin de semana en la provincia.

Sin embargo, el sol se mantendrá esquivo: el cielo permanecerá mayormente cubierto y las temperaturas registrarán poco cambio, con marcas térmicas que se moverán entre los 12 °C y los 18 °C.