Navanethem Pillay, la pionera sudafricana que luchó contra el apartheid y ganó el Nobel de la Paz

Buenos Aires, 9 de octubre (NA) -- Navanethem Pillay, reconocida por su compromiso con los derechos humanos, recibió el Premio Nobel de la Paz este viernes. El 28 de julio de 2008, asumió el cargo de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tras ser aprobada por la Asamblea General.

Originaria de Durban, Sudáfrica, y nacida el 23 de septiembre de 1941 en una familia de origen tamil indio, Pillay comenzó su mandato el 1 de septiembre de 2008, que se extendió por dos años más a partir del 1° de septiembre de 2012.

Se destacó como la primera mujer en ejercer la práctica del derecho en Natal en 1967, según lo indicado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, según declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

Durante su carrera, Pillay se dedicó a defender a activistas que se oponían al apartheid, revelando casos de tortura y ayudando a establecer derechos fundamentales para los prisioneros de Robben Island.

Además, fue docente en la Universidad de KwaZulu-Natal y luego se convirtió en Vicepresidenta de la Universidad de Durban Westville. En 1995, tras el fin del apartheid, fue nombrada jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica.

Ese mismo año, se convirtió en magistrada del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, donde trabajó durante ocho años (1999-2003), siendo Presidenta durante los últimos cuatro años de su mandato.

En este cargo, desarrolló la jurisprudencia del TPIR en casos relacionados con violación y genocidio, así como en cuestiones sobre libertad de expresión y propaganda del odio.

En 2003, fue designada jueza de la Corte Penal Internacional en La Haya, donde se mantuvo hasta agosto de 2008.

Como miembro de la Coalición Nacional de Mujeres de Sudáfrica, Pillay jugó un papel clave en la inclusión de la cláusula de igualdad en la Constitución del país, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, religión y orientación sexual.

Además de ser co-fundadora de Equality Now, una organización internacional enfocada en la defensa de los derechos de las mujeres, participó activamente en diversas agrupaciones que abordan temas relacionados con niños, detenidos, víctimas de tortura y violencia doméstica, así como en derechos económicos, sociales y culturales.

Pillay se graduó en la Universidad de Sudáfrica en Natal con dos licenciaturas: Bachelor of Arts y Bachelor of Laws. Posteriormente, obtuvo una maestría en derecho y un doctorado en ciencias jurídicas de la Universidad de Harvard.

Madre de dos hijas, la jueza sudafricana, apodada "Navi", fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz de 2026 "por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional", según comunicó el Comité Nobel noruego este viernes.