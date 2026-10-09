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¿Por qué el modelo agropecuario en la nueva potencia mundial sorprende a los productores cordobeses?

Una dirigente del campo analiza las marcadas diferencias en el uso de la tierra, la tecnología y el esquema impositivo entre Argentina y el gigante asiático.

09/10/2026 | 08:39Redacción Cadena 3

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Agustina Vivanco en China.

FOTO: Agustina Vivanco en China.

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Agustina Vivanco Por Agustina Vivanco

China enfrenta el desafío de alimentar al 18% de la población mundial contando con menos del 10% de la tierra cultivable del planeta. 

Ante este escenario, el Estado chino aplica un modelo de producción agrícola basado en la cesión temporal de tierras, fuertes incentivos a la maquinaria y la exención de impuestos agrícolas, un esquema que genera un fuerte contraste con la realidad del campo argentino.

Así lo analizó Vanesa Padulles, presidenta del Consejo Regional de Córdoba de Coninagro, tras recorrer cooperativas agrícolas en Beijing

La dirigente destacó que, si bien Argentina supera ampliamente al país asiático en tecnología agronómica y eficiencia de producción, el rol del Estado presenta diferencias drásticas.

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/Fin Código Embebido/

Padulles explicó que en China el suelo rural pertenece al Estado y se concede a las familias por plazos de 30 años bajo estrictas exigencias de producción. 

A diferencia del esquema argentino, el gobierno chino no aplica retenciones ni impuestos al sector agropecuario desde 2006 y subsidia hasta un 30% la compra de maquinaria agrícola para incentivar el trabajo rural y evitar la migración a las grandes ciudades.

Mientras el gigante asiático busca volver competitivas a sus pequeñas familias productoras mediante subsidios e infraestructura urbana de vanguardia, desde el sector agropecuario cordobés remarcan que el modelo argentino sigue condicionado por una alta carga impositiva, aunque mantiene una clara ventaja en integración, propiedad privada y desarrollo de tecnología aplicada al cultivo.

Lectura rápida

¿Qué desafío enfrenta China?
China debe alimentar al 18% de la población mundial con menos del 10% de la tierra cultivable del planeta.

¿Quién analizó el modelo agrícola chino?
Vanesa Padulles, presidenta del Consejo Regional de Córdoba de Coninagro, realizó un análisis tras visitar cooperativas en Beijing.

¿Cuándo se eliminaron impuestos en China?
El gobierno chino no aplica retenciones ni impuestos al sector agropecuario desde 2006.

¿Dónde se encuentran las diferencias en el modelo agrícola?
Las diferencias son notorias entre el modelo agrícola de China y el modelo argentino en cuanto a la propiedad de la tierra y la carga impositiva.

¿Por qué se incentiva la compra de maquinaria en China?
Se subsidia hasta un 30% la compra de maquinaria agrícola para fomentar el trabajo rural y evitar la migración a grandes ciudades.

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