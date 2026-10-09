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Manchester City y Liverpool se enfrentan en medio de controversias financieras en la Premier League

El equipo de Enzo Maresca llega como líder invicto con cinco victorias, mientras Liverpool busca mejorar su posición en la tabla.

09/10/2026 | 14:32Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 9 octubre (NA) -- Este domingo, el Manchester City se medirá ante el Liverpool en Anfield, un duelo que se da en un contexto de controversia, luego de que una comisión independiente hallara culpable al club por más de 100 infracciones graves a las normas financieras de la Premier League tras una investigación que duró nueve años.

La institución de Manchester ha decidido apelar la resolución, argumentando la existencia de errores materiales en el dictamen emitido.

En el ámbito deportivo, el equipo dirigido por Enzo Maresca llega al partido como líder invicto de la liga, habiendo cosechado un total de cinco victorias en sus primeros encuentros.

Por su parte, los dirigidos por Andoni Iraola se encuentran en la sexta posición, con un balance de dos triunfos y tres empates hasta el momento.

El sábado, la jornada se abrirá con el Arsenal en la segunda posición, a solo tres puntos del primer lugar, que recibirá al sorprendente Leeds United, que actualmente ocupa el quinto lugar en la tabla.

En el conjunto londinense, el entrenador Mikel Arteta mantiene la duda sobre la disponibilidad de Kai Havertz, quien padece problemas musculares, mientras que se espera la recuperación de Declan Rice tras una gestión cuidadosa de su carga de trabajo.

En Old Trafford, el Manchester United, bajo la dirección de Michael Carrick, se encuentra en la duodécima posición con solo una victoria y se enfrentará al colista Tottenham Hotspur en un partido crucial para ambos equipos.

Los locales tienen varias bajas por lesiones, incluyendo a Kobbie Mainoo, Marcus Rashford y Benjamin Sesko, aunque hay posibilidades de que Carlos Baleba haga su debut.

Finalmente, el Chelsea se enfrentará al Bournemouth, a la espera de la evolución de Cole Palmer, quien confía en estar disponible tras molestias musculares. El entrenador Xabi Alonso también enfrenta dudas sobre la participación de João Pedro, Reece James, Marco Palestra y Moisés Caicedo.

Lectura rápida

¿Qué equipo visita a Liverpool?
El Manchester City visitará a Liverpool en Anfield.

¿Qué polémica afecta al City?
El club fue declarado culpable de más de 100 infracciones a las normas financieras de la Premier League.

¿Quién es el entrenador del City?
El equipo es dirigido por Enzo Maresca.

¿Cómo llega el Liverpool al partido?
El Liverpool ocupa la sexta posición con dos triunfos y tres empates.

¿Cuándo se jugará el partido?
El partido se disputará este domingo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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