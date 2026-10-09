Cuatro ejecutivos contaron qué aconsejan a los jóvenes que terminan el secundario

Formarse, trabajar y fijarse objetivos fueron los principales consejos que cuatro ejecutivos de grandes compañías dieron a los jóvenes que están por terminar el secundario. Aunque sus experiencias fueron diferentes, coincidieron en la importancia de sostener los propios sueños y estar abiertos a las oportunidades que pueden cambiar el rumbo de una carrera.

Los testimonios fueron recogidos por Cadena 3 durante el 62º Coloquio IDEA, que reunió en Mar del Plata a algunos de los principales empresarios y ejecutivos del país bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”. El encuentro propuso debatir políticas públicas y las condiciones que necesita Argentina para transformarse en las próximas décadas.

Con la mirada puesta en los jóvenes que serán protagonistas de ese futuro, Rafael Soto, Diego García, María Inés Del Gener y Sebastián Bras Harriott repasaron cómo atravesaron sus propias decisiones, dudas y primeros trabajos.

Rafael Soto, CEO de MODO, contó que desde temprano tenía una idea del recorrido profesional que quería construir, aunque no podía anticipar la empresa que terminaría conduciendo.

“Siempre fui muy planificador de todas las cosas y también de mi carrera. No me imaginaba como CEO de MODO, pero sí me imaginaba haciendo una carrera que me podía llevar a un lugar parecido”, señaló.

Sabía que quería estudiar Economía, formarse en grandes compañías y tener una experiencia en el exterior. Por eso, recomendó a quienes hoy tienen 17 años que dediquen tiempo a pensar qué quieren alcanzar, aun cuando esos planes puedan modificarse.

“Cuando uno tiene claro el norte, todo se hace más fácil. Mi invitación a un chico de 17 años es que piense en su futuro, se ponga una meta. La vida te lleva por diferentes lugares y va a cambiar, pero tener una meta de largo plazo siempre ayuda a tomar mejores decisiones en el corto plazo”, afirmó.

Diego García, director de CVC Corp Argentina y responsable de Almundo, tenía a esa edad un proyecto vinculado al fútbol. Jugaba en Chacarita y ya entrenaba con el plantel superior, hasta que un accidente durante un partido cambió sus planes.

Sufrió una conmoción cerebral y un traumatismo de cráneo que lo dejaron dos meses sin jugar. Cuando quiso regresar, el técnico de Primera ya no estaba y decidió concentrarse en los estudios.

Un tío que trabajaba en una línea aérea le consiguió una “changuita” en una agencia de viajes. Esa oportunidad se convirtió en el inicio de su carrera en la industria turística.

“Tenía un anhelo, pero fijate que la vida me llevó para otro lado”, recordó. A partir de esa experiencia, dejó un mensaje para quienes comienzan a elegir su camino: “Nunca dejes de soñar, trabajá para eso, capacitate todo el tiempo, no pierdas oportunidades. Todo se consigue”.

María Inés Del Gener, CEO y socia directora general de Deloitte Cono Sur, encontró una primera inspiración profesional en su familia. Su padre tenía una pyme y admiraba especialmente el trabajo de su contador.

“Me acuerdo que él me decía: ‘Una persona que trabaja en impuestos conoce toda la firma porque conoce toda la compañía’. Esa semillita la tuve siempre ahí”, relató.

Del Gener estudió Contador Público y, cuando se recibió, ya había decidido que quería trabajar en impuestos. Al repasar su trayectoria, destacó el esfuerzo necesario para desarrollar una vocación.

“Tenés que tener un sueño, pero tenés que estar convencido de que vas a luchar por ese sueño, porque a muy pocas personas les cae la varita mágica”, sostuvo.

También cuestionó la idea de que la capacidad de liderazgo sea exclusivamente una condición de nacimiento y remarcó el valor de la formación.

“Yo creo mucho más en el líder que se forma que en el líder que nace. Tenés que tener una meta, algo que te guste. Si te gusta y lo hacés con pasión va a ser más fácil, pero nunca pensar: ‘Eso no va a ser para mí’. Hay que trabajarlo porque las cosas solas no llegan”, aseguró.

Sebastián Bras Harriott, director de Assist Card para Argentina y Chile, reconoció que al terminar el secundario todavía no sabía qué quería hacer con su vida.

“La verdad es que no tenía muy en claro mi norte ni adónde quería llegar”, admitió. Sin embargo, destacó que en su casa había incorporado una fuerte cultura del trabajo.

Comenzó a trabajar a los 16 años, mientras terminaba el colegio, y realizó distintas changas. Entre ellas, vendía servicios de mantenimiento para máquinas de gimnasios. Después ingresó a la universidad y combinó el estudio con el empleo hasta incorporarse a Assist Card, donde su primera tarea fue atender teléfonos.

Desde ese puesto construyó una carrera dentro de la compañía hasta llegar a conducir las operaciones en Argentina y Chile. “Hoy, con el espejo retrovisor, me siento muy contento”, expresó.

Para quienes recién empiezan, su consejo estuvo centrado en el esfuerzo y la confianza en el propio trabajo: “El mérito es todo. Hay que creer en el mérito, hay que trabajar, porque siempre alguien te va a estar mirando. El trabajo es lo que va a sacar a Argentina adelante”.