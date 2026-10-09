Una cordobesa contó cómo salió de su edificio durante el terremoto en Panamá

FOTO: Un fuerte terremoto de 7,6 sacudió a Panamá este viernes. (Foto: La Prensa Panamá)

Gabriela Silva, una cordobesa que vive en Panamá desde hace 20 años, debió bajar 15 pisos por las escaleras con su perro para evacuar el edificio donde reside, después del fuerte terremoto registrado este viernes. Estaba en su departamento cuando comenzaron a moverse las ventanas y las lámparas.

"Fue una situación muy fea. Se sintió cómo se movían las ventanas y las lámparas. Una situación nunca vista ni sentida", describió en diálogo con Cadena 3.

Ante la sacudida, reunió lo indispensable y salió de su vivienda. "Lo único que atiné fue a agarrar a mi perro, la llave del apartamento, buscar el celular y evacuar los 15 pisos por las escaleras", relató.

Al momento de la entrevista, Silva permanecía junto a otros evacuados en un parque, a la espera de poder regresar. Según contó, después del movimiento principal se habían percibido réplicas leves.

La cordobesa explicó que en Panamá reciben instrucciones sobre cómo actuar ante estas situaciones y que esa preparación también alcanza a los alumnos de las escuelas. Ese conocimiento, señaló, les permitió seguir el procedimiento de evacuación.

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Su hijo estaba en el colegio cuando ocurrió el terremoto. Los estudiantes salieron al patio y permanecían allí bajo el cuidado de la institución, mientras su esposo se dirigía a buscarlo. Silva agregó que el temblor también se había sentido con fuerza en el lugar donde se encontraba su marido.

"Todos estamos preparados para este tipo de situaciones en el tema de evacuación", expresó.

Consultada sobre el estado de las construcciones, afirmó que el edificio donde vive está preparado para movimientos sísmicos y que, hasta ese momento, se encontraba bien. También indicó que no se habían registrado colapsos entre los inmuebles de su entorno, incluidos algunos edificios antiguos de cuatro pisos.

Sobre las consecuencias del terremoto, aclaró que al momento de la conversación no había visto noticias de heridos ni de daños graves en la ciudad. Mencionó, sin embargo, que había recibido información sobre pequeños derrumbes en casas y edificios del interior del país, mientras aguardaban las actualizaciones.

Silva recordó que Panamá había registrado sismos de magnitud importante en años anteriores, aunque remarcó que este se había sentido con una fuerza que no había experimentado antes. Al comparar la situación con el terremoto ocurrido en Colombia, agradeció que, según la información disponible entonces, las consecuencias no hubieran sido mayores.

El movimiento se registró a las 12.56, hora local, y el Servicio Geológico de Estados Unidos informó una magnitud de 7,6. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ubicó el epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos. El temblor provocó evacuaciones preventivas y también fue percibido en Colombia y Costa Rica.

Sobre el cierre de la entrevista, Gabriela llevó tranquilidad a sus familiares en Córdoba. Contó que sus padres y hermanos viven en barrio Jardín, cerca de la cancha de Talleres, y que son hinchas del club. "Que se queden todos tranquilos. Estoy en comunicación con ellos, así que estamos todos bien, gracias a Dios", aseguró.

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Videos de daños en estructuras en Penonomé luego del temblor de 7.2 grados. https://t.co/DS0Vg4ql1I — La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026

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Entrevista de Raúl Monti y Geo Monteagudo.