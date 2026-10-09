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Ituzaingó: nueva denuncia en escuela por uso indebido de IA para crear imágenes de alumnas

Estudiantes del colegio Thomas Alva Edison fueron acusados por distorsionar y distribuir imágenes de sus compañeras con Inteligencia Artificial.

09/10/2026 | 15:16Redacción Cadena 3

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Ituzaingó: nueva denuncia en escuela por uso indebido de IA para crear imágenes de alumnas

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Buenos Aires, 9 de octubre (NA) -- Cuatro alumnos de entre 15 y 16 años han sido acusados de crear imágenes de sus compañeras desnudas utilizando herramientas de Inteligencia Artificial.

Una niña de siete años habría sido víctima en la escuela Thomas Alva Edison, ubicada en el partido bonaerense de Ituzaingó, lo que se suma a un incidente similar en Lomas de Zamora.

Las víctimas son adolescentes del mismo rango etario que los acusados, pero la gravedad de la situación se agrava por la supuesta creación de fotografías de una niña de siete años que es estudiante de la escuela primaria de la misma institución.

Los jóvenes involucrados habrían recibido dinero a cambio de las imágenes que generaron a partir de fotografías reales tomadas de las redes sociales de sus compañeras, creando así una representación sexual de las menores.

Las acusaciones formales se iniciaron tras una denuncia presentada por una familia en la Comisaría de la Mujer de Ituzaingó, seguida por una declaración de Rodrigo Herrera, director del colegio.

El caso ahora está bajo la jurisdicción del Juzgado de Morón y la responsabilidad de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Morón, con la carátula de producción, distribución y divulgación de material de explotación o abuso sexual infantil.

El delito salió a la luz cuando uno de los menores delató a sus compañeros por no haberle repartido su parte del dinero obtenido por las imágenes.

Al conocerse lo sucedido, las autoridades del colegio activaron un protocolo y se comunicaron con las familias para implementar medidas de protección. Además, los involucrados han sido suspendidos y no pueden asistir a la escuela.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Ituzaingó?
Cuatro alumnos fueron acusados de crear y distribuir imágenes de sus compañeras usando IA.

¿Quiénes son los acusados?
Son cuatro estudiantes de entre 15 y 16 años del colegio Thomas Alva Edison.

¿Cuál es la gravedad del caso?
Se alega que también se crearon imágenes de una niña de siete años.

¿Cómo se descubrió el hecho?
Uno de los menores delató a sus compañeros por no compartir el dinero obtenido.

¿Qué acciones tomaron las autoridades?
Se activó un protocolo y los acusados fueron suspendidos de la escuela.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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