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Aldosivi sufre una dura derrota ante Sarmiento y se complica con el descenso

El conjunto marplatense perdió 3 a 1 en casa y ahora depende de otros resultados para evitar el descenso a la Primera Nacional.

09/10/2026 | 17:37Redacción Cadena 3

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Aldosivi perdió con Sarmiento.

FOTO: Aldosivi perdió con Sarmiento.

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Buenos Aires, 9 de octubre (NA) - Aldosivi cayó 3 a 1 frente a Sarmiento de Junín en la fecha 12 del Torneo Clausura, complicando así su permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino. Con solo cuatro partidos restantes, la situación se torna crítica, ya que Deportivo Riestra podría tomar una ventaja insalvable, condenando al 'Tiburón' a jugar en la Primera Nacional.

Los goles del partido fueron anotados por Junior Marabel, Julián Mavilla y Jonathan Herrera para Sarmiento, mientras que Lucas Castro logró empatar momentáneamente para Aldosivi.

Actualmente, el equipo de Mar del Plata ocupa la penúltima posición en la tabla anual, estando a seis puntos de Riestra. Este fin de semana, Estudiantes de Río Cuarto podría ser el siguiente en descender si pierde ante River, lo que dejaría a Aldosivi aún más comprometido.

En ese contexto, Aldosivi podría caer en zona de descenso directo, dado que Estudiantes es el colista de la tabla anual. Además, si Riestra obtiene una victoria el domingo contra San Lorenzo, la ventaja sobre el conjunto marplatense se incrementaría a 9 puntos.

Esto complicaría aún más la situación para el equipo dirigido por Javier Sanguinetti, que deberá sumar al menos 9 puntos en juego y mejorar su diferencia de gol, que actualmente es de 11 tantos en contra respecto a Riestra.

El desarrollo del encuentro en Mar del Plata fue bastante equilibrado. Sarmiento abrió el marcador a los 18 minutos del primer tiempo, pero Castro igualó dos minutos después. Sin embargo, el destino del 'Tiburón' se selló en los minutos finales, con goles a los 41 y 44 del segundo tiempo.

Lectura rápida

¿Qué sucedió?
Aldosivi perdió 3 a 1 contra Sarmiento, complicando su permanencia en primera.

¿Quiénes anotaron?
Los goles de Sarmiento fueron de Marabel, Mavilla y Herrera. Castro anotó para Aldosivi.

¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se disputó el 9 de octubre durante la fecha 12 del Torneo Clausura.

¿Dónde se llevó a cabo?
El encuentro se jugó en el estadio de Aldosivi, en Mar del Plata.

¿Por qué es importante?
La derrota deja a Aldosivi al borde del descenso, dependiendo de otros resultados para evitarlo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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