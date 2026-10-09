El Tribunal rechaza la nulidad de la pericia en el caso de Pity Álvarez y avanza el juicio

FOTO: El Tribunal rechaza nulidad de la pericia en el caso de Pity Álvarez y avanza el juicio

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires ha decidido rechazar la nulidad de la pericia interdisciplinaria solicitada por la defensa de Cristian "Pity" Álvarez, quienes argumentaban que dicho estudio había sido elaborado con anterioridad.

Fuentes relacionadas con la investigación confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que los magistrados desestimaron el planteo de los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro. El juicio, en el que se juzga a Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, continuará el próximo viernes 16 de octubre a las 11.30.

En su solicitud, la defensa había pedido la invalidez e "ineficacia" del análisis argumentando que "se encontraba sustancialmente confeccionado antes de realizarse el intercambio y la deliberación técnica que debía preceder a sus conclusiones".

Adicionalmente, la defensa había solicitado la recusación de los peritos oficiales firmantes del dictamen, alegando que habían "documentado" una conclusión antes de la pericia realizada en el CMF, y pidieron un nuevo examen para el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.

Por lo tanto, de forma subsidiaria, los abogados solicitaron que se cite a declarar a los peritos Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, quienes firmaron en disidencia, junto con los profesionales médicos y de salud mental que intervinieron durante la internación del artista.

A pesar de que el informe "no advierte una alteración de las facultades psíquicas", ambos peritos señalaron que "el peritado no se encontraba lúcido" al momento de la evaluación.

"Hasta tanto estas cuestiones sean resueltas, solicitamos que se suspenda la audiencia convocada para este viernes a las 11:30 (...)", se menciona en el escrito de 22 páginas al que accedió esta agencia. La defensa también reclamará la nulidad del debate, dado que han transcurrido más de 16 días desde la última audiencia.

"También subsidiariamente se convoque a los profesionales intervinientes de Clínica Dharma, Hospital Tornú y restantes equipos asistenciales cuya actuación resulte necesaria para esclarecer las contradicciones entre los antecedentes contemporáneos y el dictamen del Cuerpo Médico Forense", añade el documento.